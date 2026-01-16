Μόλις 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του υπουργείου Οικονομικών – Εκτέλεση πληρωμών μέσα σε 23 ημέρες

Σε 167.000 ευρώ διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Πέραν του περιορισμού του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ταχύτητα εξόφλησης των υποχρεώσεων του υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνεται και στον μέσο χρόνο πληρωμής, ο οποίος κινείται στις 23 ημέρες. Πρόκειται για επίδοση 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η νομοθεσία, πέραν του οποίου υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε εντός του 2025, ποσό 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκε μέσω φορολογικών υποχρεώσεων, στοιχείο που μεταφράζεται σε άμεσο όφελος για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.

Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε σε περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας τον αριθμό τους από 120 σε 70 στο σύνολο του 2025, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.