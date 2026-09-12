Μπαράζ ελέγχων στην αγορά και myKataggelies από τον Οκτώβριο υπόσχεται η Ανεξάρτητη Αρχή

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε λειτουργία το «myKataggelies», η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς, η οποία έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα των καταναλωτών να υποβάλλουν καταγγελίες και να διευκολύνει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αγοράς από τις ελεγκτικές αρχές.

Παράλληλα, μέσα στον Σεπτέμβριο ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς, αποκτώντας μεγαλύτερη πρόσβαση σε online δεδομένα, ώστε οι διασταυρώσεις να πραγματοποιούνται απευθείας στο πεδίο και να εντοπίζονται ταχύτερα τυχόν παραβάσεις που αφορούν τους καταναλωτές. Το

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επόμενο βήμα έρχεται τον Νοέμβριο, με τη νέα φάση της εφαρμογής «PosoKanei», η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα, ταχύτερη ενημέρωση και νέα εργαλεία που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές στις αγορές τους.

Η πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη τόνισε ότι στόχος δεν είναι η δημιουργία «ενός ακόμη ελεγκτικού μηχανισμού», αλλά μιας Αρχής που θα μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα και πρακτικές που πλήττουν τους καταναλωτές και να παρεμβαίνει πριν αυτά πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Κεντρικό εργαλείο θα αποτελέσει το myKataggelies, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο. Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, έχοντας εικόνα για την εξέλιξή της και την παρέμβαση της Αρχής.

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Ψηφιακοί έλεγχοι και τεχνητή νοημοσύνη

Σημαντικό μέρος της νέας λειτουργίας της Αρχής αποτελεί και ο ψηφιακός έλεγχος στο πεδίο, με αξιοποίηση δεδομένων, ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένα και με βάση τον κίνδυνο.

Μέσα στο 2026 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 17.700 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 1.300 παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 242.000 απομιμητικά προϊόντα.

«Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι ο τελικός προορισμός, αλλά μια ισχυρή επιχειρησιακή βάση», σημείωσε η πρόεδρος της Αρχής, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι η καλύτερη στόχευση των ελέγχων, η πρόληψη της βλάβης και η ταχύτερη αποκατάσταση του καταναλωτή.

Νέα εργαλεία για τις τιμές

Στο επίκεντρο παραμένει και το PosoKanei, το οποίο έχει ήδη καταγράψει 2,77 εκατ. προβολές και 362.000 ενεργούς χρήστες. Η επόμενη φάση της πλατφόρμας, που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, προβλέπει περισσότερους κωδικούς προϊόντων, ταχύτερες ενημερώσεις, βελτιωμένη αναζήτηση και αξιοποίηση γεωεντοπισμού, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τις διαθέσιμες τιμές.

Παράλληλα, προχωρά και η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με την προσθήκη νέων κωδικών και τη συμμετοχή του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Παιδικών Παιχνιδιών και Ειδών Γραφικής Ύλης. Σήμερα συμμετέχουν περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης, με τη μέση μείωση τιμής να ανέρχεται σε 9,5%. Η κρατική παρέμβαση έχει συμβάλει, σύμφωνα με την Αρχή, σε μείωση του μηνιαίου κόστους αγορών κατά περίπου 40 ευρώ για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Στο επίκεντρο η καταναλωτική κουλτούρα

Παράλληλα με τους ελέγχους και τα ψηφιακά εργαλεία, η νέα Αρχή σχεδιάζει πρόγραμμα ενίσχυσης της καταναλωτικής κουλτούρας. Το πρώτο εξάμηνο θα καταγραφεί το επίπεδο γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για πιο συνειδητές επιλογές.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα επεκταθεί μέσω της Ακαδημίας Καταναλωτή, με σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα, οδηγούς και πρακτικά εργαλεία, ενώ σε επόμενη φάση θα υπάρξει συνεργασία και με σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Θέλουμε να εμβαθύνουμε και να μεγαλώσουμε την καταναλωτική κουλτούρα», τόνισε η Δέσποινα Τσαγκάρη, σημειώνοντας ότι ο στόχος δεν είναι απλώς οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά να μπορούν και να τα ασκούν στην πράξη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι η νέα Αρχή δημιουργήθηκε με στόχο να λειτουργεί ανεξάρτητα από «κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους» και να μπορεί να ασκεί αυστηρούς και αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά.

Για την Δέσποινα Τσαγκάρη η επιτυχία της νέας Αρχής θα κριθεί τελικά από το αν οι παραβάσεις μειώνονται, τα προβλήματα των πολιτών λύνονται ταχύτερα και δημιουργείται ένα δικαιότερο περιβάλλον για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

«Εάν είναι ασφαλέστερος ο καταναλωτής, λύνονται ταχύτερα τα προβλήματα και είναι δικαιότερο το περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, ο στόχος θα έχει επιτευχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.