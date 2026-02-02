Συμβαίνει τώρα:
Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για προσλήψεις με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων
Άνεργοι
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο, διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη. Επίσης, το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  •  λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες,
  •  έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,
  •  προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων και
  •  δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής επιχειρήσεων γίνονται μέσω του linlk: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελουμένων γίνονται στο: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. υποβολή αίτησης από την επιχείρηση,

2. υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ,

3. επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση,

4. παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας,

5. με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα.

