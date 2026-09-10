ΔΕΔΔΗΕ: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Κηφισιάς

Σε εκτεταμένη υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Κηφισιάς προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 33,4 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες παρεμβάσεις υπογειοποίησης σε περιοχές όπου αυτό κρίνεται τεχνικά και επιχειρησιακά σκόπιμο.

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Από το συνολικό ποσό, 19,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και ειδικότερα από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ η κάλυψη των υπολοίπων 13,7 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους του ΔΕΔΔΗΕ εντάσσεται στον Στρατηγικό και Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Διαχειριστή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού έργων ανθεκτικότητας για το 2027.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας του δικτύου, καθώς και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίησή του πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το έργο θα υλοποιηθεί σταδιακά στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου – Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη – αποκλειστικά στα σημεία όπου υπάρχει εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τεχνικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι τρία έτη.



Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται: