Συνεχίζεται το ράλι των προθεσμιακών στον ηλεκτρισμό – «Έσπασε» τα 200 ευρώ το ελληνικό συμβόλαιο Ιανουαρίου

Έντονες ανατιμήσεις χαρακτήρισαν τους τελευταίους μήνες τα προθεσμιακά συμβόλαια των ευρωπαϊκών χωρών στον ηλεκτρισμό ενόψει του χειμώνα.

Το ράλι ξεκίνησε την άνοιξη, όταν τα συμβόλαια Γερμανίας και Ιταλίας για τον ηλεκτρισμό τον Ιανουάριο βρίσκονταν στα 110 και 120 ευρώ/MWh αντίστοιχα. Στα μέσα Αυγούστου είχαν φτάσει τα 148 και 164 ευρώ, ενώ πλέον είναι στα 181 και 204 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το προθεσμιακό Ιανουαρίου στο χρηματιστήριο ΕΕΧ εμπορευόταν έναντι 165 ευρώ τον Αύγουστο και πλέον έχει σπάσει τα 200 ευρώ, φτάνοντας τα 206.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις τις τελευταίες τρεις ημέρες το εν λόγω συμβόλαιο “τσίμπησε” 12 ευρώ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα προθεσμιακά δεν συνιστούν προβλέψεις για τις πραγματικές τιμές που θα επικρατήσουν εκείνη την περίοδο. Στην πράξη, τα futures είναι η τιμή που καλείται να πληρώσει κάποιος σήμερα αν θέλει να εξασφαλίσει ποσότητες για κάποια στιγμή στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, δεν παύουν να αποτελούν μια ένδειξη για το πού βλέπει η αγορά να κινούνται τα πράγματα αν δεν αλλάξει κάτι στο γεωπολιτικό πεδίο.

Ήδη πάνω από τα 200 ευρώ σε πέντε χώρες

Στο μεταξύ, το φράγμα των 200 ευρώ/MWh έχουν σπάσει πλέον αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στις καθημερινές τιμές κατά την παρούσα χρονική περίοδο.

Με βάση τα χθεσινά στοιχεία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Κροατία βρέθηκαν πάνω από αυτό το όριο. Η Ελλάδα είχε μια τιμή στα 183 ευρώ/MWh.

Κακά μαντάτα για το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Μέσα σε ένα τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, η κυβέρνηση παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το σχέδιό της για να πέσουν οι τελικές τιμές ρεύματος κατά 30% ως το 2029.

Όπως διευκρινίστηκε, λαμβάνεται υπόψη μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο τα επόμενα χρόνια και εξομάλυνση στις ενεργειακές αγορές. Ο πήχυς, πάντως, έχει μπει ψηλά από το ΥΠΕΝ, καθώς φιλοδοξεί να ρίξει τις τιμές σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο που βρίσκονταν πριν την τωρινή κρίση.

Όπως και να χει, τα μηνύματα από το εξωτερικό δεν είναι θετικά για την προσπάθεια του υπουργείου: Χθες κυκλοφόρησαν αμερικανικά δημοσιεύματα που θέλουν ανθρώπους στο περιβάλλον του προέδρου Τραμπ να προεξοφλούν συνέχιση της σύγκρουσης με το Ιράν μέχρι το τέλος της θητείας του.

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι σε ένα τέτοιο σενάριο ο στόχος του ΥΠΕΝ δύσκολα θα επιτευχθεί.

Προσπάθεια να μπει τάξη στην κερδοσκοπία

Πέρα από τις εγχώριες μεταβλητές που επηρεάζουν το κόστος ηλεκτρισμού, το ΥΠΕΝ φιλοδοξεί πλέον να ανοίξει και μια ευρύτερη συζήτηση στις Βρυξέλλες για τον πιο επιδραστικό διεθνή παράγοντα, που είναι το φυσικό αέριο.

Το συμβόλαιο TTF βρίσκεται πλέον κοντά στα 80 ευρώ/MWh, ενώ οι ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου απέχουν πολύ από το να είναι πλήρεις ενόψει του χειμώνα.

Ο υφυπουργός ενέργειας, Νίκος Τσάφος, αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ της τιμής και των αποθηκών. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί ομαλά, αλλά στην πράξη διαφαίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί τεχνητή έλλειψη αερίου το χειμώνα.

Όπως τόνισε σχετικά:

«Η υπόθεση του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου περιγράφεται συχνά ως «Η Ευρώπη δεν ξαναγεμίζει τις αποθήκες αρκετά γρήγορα, οπότε οι τιμές αυξάνονται».

Μια πιο ακριβής περιγραφή είναι: «Η αγορά προσπαθεί ενεργά να αποθαρρύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες από το να ξαναγεμίσουν τις αποθήκες – ίσως για να προκαλέσει έλλειψη».