Παπασταύρου: Έτοιμη για παρέμβαση η κυβέρνηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ – Τη Δευτέρα το πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

«Σε κατεύθυνση παρέμβασης» για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου που προανήγγειλε επίσης διευκρινίσεις για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι την επόμενη εβδομάδα.

Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ είπε ότι το πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα ενώ μετέφερε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε στήριξη των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης που αναμένεται ακριβό μετά το ράλι των τιμών του πετρελαίου.

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Η κυβέρνηση, όπως είπε, παρακολουθεί τις εξελίξεις και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν θα στηρίξει την κοινωνία.

«Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Παπασταύρου άφησε να εννοηθεί ότι ανάλογη θα είναι η παρέμβαση και στο πετρέλαιο κίνησης σημειώνοντας ότι τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να επανεξεταστούν.

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Τόνισε πάντως ότι οι παρεμβάσεις είναι σημαντικό να γίνονται λελογισμένα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η διπλή παρέμβαση

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ του newsit νέες παρεμβάσεις φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση σε πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα καθώς οι τιμές εκτοξεύονται, με το Brent στις διεθνείς αγορές να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εξετάζεται παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης.

Στο επίκεντρο είναι τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αυξάνεται κατά 25% και φτάνει στα 1.000 ευρώ με 1.200 ευρώ. Η αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα σενάρια αφορά: