Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 5,3% τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση 5,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, στο σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε από μια σειρά από λόγους και ειδικότερα από τους εξής:

-Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 5,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

Αύξηση κατά 10,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

-Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 9,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Μείωση κατά 2,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 18,1% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.