Reuters: Η ΕΚΤ πηγαίνει για τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο 2026 λόγω των πολύ εύθραυστων ισορροπιών που επικρατούν σε όλο τον πλανήτη, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμα του το Reuters.

Η ΕΚΤ την Πέμπτη (30.5.206) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, κίνηση που σηματοδοτεί την έβδομη συνεχόμενη φορά που διατηρεί αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτικής. Ωστόσο, ήδη υπάρχει έμμεση παραδοχή πως τον Ιούνιο θα υπάρξει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης (δηλαδή το επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί στο 2,25%).

Το Reuters επικαλείται πηγές που δήλωσαν ότι αναμένουν την πρώτη αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, με το «πάγωμα» στην κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ να έχει «σπρώξει» την τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η συζήτηση της Πέμπτης αφορούσε κυρίως τον Ιούνιο και υπήρξε μικρή διαφωνία για το αν θα είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων πολιτικής, εκτός και εάν υπάρξει πολύ σημαντική αλλαγή στις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, οι προοπτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τερματίσει τη σύγκρουση και οδηγήσει σε μεγάλη πτώση τις τιμές ενέργειας.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πως οι οικονομικές προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες και θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόσο έντονα θα επηρεάσει τις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι προσλαμβάνουσες πληροφορίες υποδηλώνουν πως η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζεται αρνητικά, οι έρευνες δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερη αισιοδοξία για το μέλλον.