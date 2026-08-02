Ο Πιερρακάκης ζητά από τις τράπεζες στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Την ανάγκη να μπορέσουν να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γυρίσει σελίδα η ελληνική οικονομία, και από τη στιγμή που αυτό συνέβη μπορούν οι τράπεζες μπορούν «να χρηματοδοτήσουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Real News.

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Σχετικά με τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια «μειώθηκαν από το 43,6% το 2019 στο μόλις 3,3% σήμερα» κάτι που βοήθησε στην εξυγίανση τους, αλλά πλέον καλούνται και οι ίδιες οι τράπεζες να βοηθήσουν.

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι να χρηματοδοτήσουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία. Υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο. Για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 62 ευρώ σε δάνεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει χώρος για περισσότερη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης»

Αναφερόμενος στο που θα κατευθυνθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, σε περίπτωση που αυτός υπάρξει, τόνισε πως αυτό που προέχει είναι οι μόνιμες αυξήσεις.

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«Ακριβώς επειδή μειώνουμε το δημόσιο χρέος και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας, μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Αν είχαμε ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο των ελλειμμάτων και της υπερχρέωσης, δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα

Αν δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να ενισχύσουμε μόνιμα το διαθέσιμο εισόδημα. Κυρίως μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι μόνιμες μειώσεις φόρων αυξάνουν το εισόδημα κάθε μήνα, στηρίζουν την κατανάλωση, ενισχύουν τις επενδύσεις και δημιουργούν νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται ισχυρή οικονομία. Και η ισχυρή οικονομία αποκτά νόημα όταν τα οφέλη της επιστρέφουν στην κοινωνία».

Ερωτηθείς για το κόστος στέγασης που αποτελεί μόνιμο «βραχνά» για τα νοικοκυριά, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών: το πρόγραμμα «Σπίτι μου», την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε χρόνο, τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα, τις παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση και την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου.

Τόνισε πως αυτές οι παρεμβάσεις «υπηρετούν την ανάγκη να αυξήσουμε την προσφορά κατοικιών. Όμως, χρειάζεται σοβαρότητα. Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να εξελίσσεται σε διαγωνισμό εξαγγελιών. Κάθε μέτρο πρέπει πρώτα να αξιολογείται. Να βλέπουμε τι αποδίδει, τι χρειάζεται βελτίωση και πού απαιτούνται νέες παρεμβάσεις. Παρακολουθούμε στενά τα αποτελέσματα και, όπου χρειαστεί, θα κινηθούμε ξανά».

Μεγάλος στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο μεγάλος και αποφασιστικός στόχος και αποτελεί για εκείνον τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση.

«Μπορεί να ακούγεται τεχνικός όρος, αλλά στην πραγματικότητα πίσω του κρύβονται όλα όσα συζητάμε για την οικονομία. Καλύτεροι μισθοί, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερες εξαγωγές, περισσότερη καινοτομία.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερη ανάπτυξη. Χρειάζεται διαφορετική ανάπτυξη. Το 2% ανάπτυξη είναι η αφετηρία, δεν είναι ο προορισμός μας. Στόχος μας είναι μια οικονομία που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία, αξιοποιεί την τεχνολογία, επενδύει στη γνώση και αυξάνει σταθερά την παραγωγικότητα.

Αυτό προϋποθέτει ψηφιοποίηση παντού, ταχύτερη Δικαιοσύνη, καλύτερες δεξιότητες, περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε τομέα της οικονομίας. Αν κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, τότε θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και η ελληνική οικονομία θα γίνει πιο ανθεκτική απέναντι σε κάθε διεθνή κρίση.

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση δεν είναι ένας νόμος. Είναι η οριστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας».

Ερωτηθείς για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, απάντησε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 21 Σεπτεμβρίου και από εκείνη τη στιγμή θα ολοκληρωθεί «ένα συνολικό πλαίσιο ρυθμίσεων που δίνει πραγματικά δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα συνδέεται με μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση των οφειλών, η οποία περιλαμβάνει και τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μπορεί να διασωθεί η κύρια κατοικία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι λειτουργούν οι 72 δόσεις, εφαρμόζεται ο νέος εξωδικαστικός για οφειλές από 5.000 ευρώ και οι συνεπείς δικαιούχοι του νόμου Κατσέλη πληρώνουν αισθητά χαμηλότερες δόσεις, έως και 300 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη του παρελθόντος. «Θέλουμε να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, να επιστρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα και να σχεδιάσουν ξανά το μέλλον τους με ασφάλεια», ανέφερε ο υπουργός.

Προαναγγελία μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε για τη ΔΕΘ και τις βλέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, απαντώντας ότι θα ανακοινωθούν μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουν κεντρική θέση στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, γιατί είναι ο πιο σταθερός τρόπος να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είναι όμως η μόνη μας προτεραιότητα. Το σχέδιό μας συνδυάζει καλύτερους μισθούς, στήριξη της παραγωγής και περισσότερες επενδύσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για να ενισχύσουμε μόνιμα την αγοραστική δύναμη και να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για όλους»