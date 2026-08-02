Κρυπτονομίσματα: 200 χιλιάδες οι Έλληνες που επενδύουν – Ποιες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες

Την προσοχή των Ελλήνων τραβά όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια η αγορά των κρυπτονομισμάτων, που αριθμεί πλέον 200.000 μέλη στη χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση παγκοσμίως με βάση την διείσδυση των κρυπτονομισμάτων στον πληθυσμό, ενώ η συγκεκριμένη αγορά δείχνει ότι έχει ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές.

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Περίπου το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της BrokerChooser. Ωστόσο, επισημαίνεται ο κίνδυνος που υπάρχει από «εταιρείες – φαντάσματα» οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει ισχυρά πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα εν αγνοία τους προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για κρυπτονομίσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν αν οι πάροχοι είναι αδειοδοτημένες και εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Πρόσφατα αδειοδοτήθηκαν οι εταιρείες XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E και CAPITAL WALLET GREECE, ενώ νωρίτερα η BCASH Α.Ε ήταν η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στην Ελλάδα ως CASP – Crypto-Asset Service Provider – σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA (κανονισμός Markets in Crypto-Assets Regulation).

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Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της BCASH Α.Ε , η εταιρεία πρωτοπορεί στην αγορά και την πώληση κρυπτονομισμάτων, επενδύοντας σε ιδιόκτητη τεχνολογία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και δίκτυο crypto ATM

Ο ίδιος επισήμανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως είναι ενδιαφέροντες καιροί για την επένδυση σε κρυπτονομίσματα, καθώς υιοθετούνται σταδιακά από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εντάσσονται σε ένα σαφέστερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Τόνισε πως σε αντίθεση με παραδοσιακές επενδύσεις, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, όπου απαιτείται συνήθως η διαμεσολάβηση τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας, τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να αλλάξει ραγδαία τα επόμενα χρόνια, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Με την εφαρμογή του MiCA, θα δούμε μια πιο ώριμη και οργανωμένη αγορά, με λιγότερους αλλά ισχυρότερους και πλήρως αδειοδοτημένους παρόχους, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή τραπεζών και επιχειρήσεων.

Το ενδεχόμενο αντικατάστασης φυσικών χρημάτων

Αν και κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα ψηφιακά νομίσματα ενδέχεται να αντικαταστήσουν πλήρως τα φυσικά, ο εκπρόσωπος της BCASH Α.Ε ανέφερε πως δεν θεωρεί πιθανό να αντικαταστήσουν πλήρως τα μετρητά στο άμεσο μέλλον, αν και είναι πολύ πιθανό τα ψηφιακά νομίσματα να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο στις πληρωμές, στις διεθνείς συναλλαγές και στη μεταφορά αξίας.

Ήδη υπάρχουν crypto-assets, όπως τα stablecoins, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σχετικά σταθερή αξία, συνδεόμενα συνήθως με ένα νόμισμα, όπως το ευρώ ή το δολάριο.

Παράλληλα, άλλα crypto-assets προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς αξίας, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το ψηφιακό ευρώ, από την άλλη πλευρά, θα αποτελεί μια διαφορετική μορφή ψηφιακού χρήματος, εκδιδόμενη και υποστηριζόμενη από την κεντρική τράπεζα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα υβριδικό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο τα μετρητά, το τραπεζικό χρήμα, το ψηφιακό ευρώ και τα διαφορετικά crypto-assets θα συνυπάρχουν, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και τύπους συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και διευθύνoντα σύμβουλο της Xenios Blockchain Group, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά κρυπτονομισμάτων από τρεις κατηγορίες: