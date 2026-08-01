Φοιτητικές εστίες: Επενδύσεις πάνω από 960 εκατ. ευρώ για 8.600 νέες κλίνες και εκτεταμένες ανακαινίσεις

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προβλέπει κονδύλι 961,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να δημιουργηθούν 8.600 κλίνες στις φοιτητικές εστίες, αλλά και για την ανακαίνιση των κτηρίων που στεγάζουν τις εστίες.

Η δημιουργία νέων κλινών και η ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες θα πραγματοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε όλη τη χώρα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, έχουν ήδη δεσμευθεί 737,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία των νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ενώ ακόμη 224 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός προβλέπει για τις νέες φοιτητικές εστίες τα εξής:

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δημιουργία δύο νέων συγκροτημάτων, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύψουν συνολικά τις ανάγκες 4.846 φοιτητών (2.710 στο Ρέθυμνο και 2.136 στο Ηράκλειο).

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Δύο νέες φοιτητικές εστίες σε Βόλο και Λαμία, με συνολική δυναμικότητα 763 φοιτητών (640 στον Βόλο και 123 στη Λαμία).

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Δύο νέα συγκροτήματα σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, συνολικής δυναμικότητας 700 φοιτητών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Τέσσερις νέες εστίες σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Πτολεμαΐδα, που θα εξυπηρετούν συνολικά 750 φοιτητές.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημιουργία νέας εστίας δυναμικότητας 1.100 φοιτητών.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Νέα φοιτητική εστία 196 κλινών.

Οι παρεμβάσεις

Παράλληλα με την κατασκευή νέων εστιών, το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων.

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Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν 226,3 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 15 φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και πανεπιστημίων της χώρας, με τους σχετικούς διαγωνισμούς να δρομολογούνται από το 2027. Οι παρεμβάσεις αφορούν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, το Ρίο, το Κουκούλι, τα Ιωάννινα και την Κομοτηνή.

Στην Αθήνα, έχει ήδη παραδοθεί προς χρήση η Α’ Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Α’ ΦΕΠΑ)στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ολικής ανακατασκευής της Β’ ΦΕΠΑ.

Μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζεται και η έναρξη των εργασιών ανακαίνισης της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης των κοινόχρηστων χώρων στις Νέες Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των φοιτητικών εστιών του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου, καθώς και σε Πάτρα, Καβάλα, Ξάνθη και Πολυτεχνείο Κρήτης. Την ίδια στιγμή, αναβαθμίζονται και τα φοιτητικά εστιατόρια στην Πάτρα και την Ξάνθη.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Καλαμάτας και Ηρακλείου, ενώ 150 δωμάτια στις εστίες Θεσσαλονίκης και Πάτρας έχουν εξοπλιστεί πλήρως. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί μαζική προμήθεια εξοπλισμού, όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, στρώματα και κλίνες, για σειρά φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα.

«Το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έγινε ποτέ»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε πως η φοιτητική στέγη αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πρόσθεσε ότι «σε νέους ανθρώπους που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους αξίζει ένα ασφαλές, σύγχρονο και αξιοπρεπές περιβάλλον, που τους επιτρέπει να αφοσιωθούν στις σπουδές και στα όνειρά τους. Η φοιτητική στέγη είναι πρωτίστως ζήτημα ισότητας, ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης», δήλωσε η υπουργός.

Υπογράμμισε ότι οι φοιτητικές εστίες στη χώρα συσσώρευαν για χρόνια προβλήματα τόσο ως προς τις υποδομές όσο και ως προς τη διαθεσιμότητα των διαθέσιμων κλινών και «πλέον τα γνωρίζουμε, τα αναγνωρίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο, αυξημένους πόρους και παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα».

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε το πρόγραμμα «το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα», επισημαίνοντας ότι με προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ δημιουργούνται περίπου 8.600 νέες κλίνες μέσω ΣΔΙΤ σε πανεπιστήμια της Κρήτης, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για ένα πιο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο. «Δεν αρκεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές. Οφείλει να εξασφαλίζει και σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης», ανέφερε η υπουργός και χαρακτήρισε «επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς» την επένδυση στις φοιτητικές εστίες.