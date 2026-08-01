Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο της GasLog του Πίτερ Λιβανού ενώ μετέφερε LNG στα Στενά του Ορμούζ

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο της ελληνικών συμφερόντων GasLog με πρόεδρο τον Πίτερ Λιβανό στα Στενά του Ορμούζ.

Το δεξαμενόπλοιο φαίνεται να μετέφερε LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) και χτυπήθηκε κατά την ώρα της διέλευσης του μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως αναγνώρισαν οι εταιρείες συμβούλων ασφαλείας Vanguard Tech και Marisks.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, πρόκειται για πλοίο της εταιρείας GaLlog, που είναι ελληνικών συμφερόντων, με έδρα στον Πειραιά. Πρόκειται για κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς LNG.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι πλοίο επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το σκάφος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Στοιχεία παρακολούθησης της πορείας του πλοίου δείχνουν ότι το Gaslog Shanghai είχε φορτώσει LNG στο Κατάρ στα τέλη Ιουλίου και κατευθυνόταν προς διεθνείς αγορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το σήμα εντοπισμού του σταμάτησε να μεταδίδεται λίγο πριν από τη διέλευσή του από το δυτικό τμήμα του περάσματος, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Η GasLog δεν θέλησε να σχολιάσει στο Bloomberg τις παραπάνω πληροφορίες.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που πλοίο μεταφοράς LNG δέχεται επίθεση στην περιοχή. Στις αρχές Ιουλίου, δεξαμενόπλοιο που μετέφερε φορτίο από το Κατάρ είχε επίσης πληγεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το Κατάρ – έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως – να διακόψει προσωρινά τις διελεύσεις φορτίων μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού για περίπου τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, οι αρχές ασφαλείας συνεχίζουν να καταγράφουν νέα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Το Σάββατο, άλλο δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου έπλεε, χωρίς ωστόσο να υποστεί ζημιές.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες που αφορά πλοίο της GasLog. Προηγήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Gaslog Salem, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτας. Σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.