Μακρο-οικονομία

Αυξήσεις ανακοίνωσαν οι περισσότεροι πάροχοι για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου

Στα 18,8 λεπτά το μέσο οικιακό ρυθμιζόμενο τιμολόγιο
Detail of electricity bills with light bulb and coins
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
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Η άνοδος 18% στη χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε σε αυξήσεις στα τιμολόγια για τον Αύγουστο. Με τον τρόπο αυτό η διεθνής κρίση και η αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου δείχνουν να επηρεάζουν την αγορά λιανικής στη χώρα μας.

Όπως προκύπτει από τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, αύξηση σημείωσαν τα τιμολόγια ρεύματος τεσσάρων προμηθευτών, ενώ δύο κράτησαν σταθερές τις τιμές τους.

Συγκεκριμένα, η εικόνα για τον Αύγουστο έχει ως εξής:

  • ΔΕΗ: 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (15,4 για κατανάλωση άνω των 200 KWh)
  • Ήρων: 14,7 λεπτά
  • Protergia: 16,9 λεπτά
  • NRG: 20,9 λεπτά
  • ΖΕΝΙΘ: 30,3 λεπτά
  • Ελίν: 18,8 λεπτά

Τις νέες τιμές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν η Enerwave και η Φυσικό Αέριο.

Με βάση τα δεδομένα, προκύπτει ένας μέσος όρος τιμών στα 18,8 λεπτά έναντι 17,4 τον Ιούλιο.

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Μακρο-οικονομία
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