Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε βιομηχανία και εμπόριο κάνουν δυναμική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης – Εύσημα από ΕΚΤ

Ισχυρή δυναμική καταγράφει η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη βιομηχανία και το εμπόριο να ξεχωρίζουν για τον ρυθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα νέα μελέτη της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

Η έρευνα της ΕΚΤ, με τίτλο «Adoption and Investment in AI in the Euro Area», βασίστηκε στις απαντήσεις περίπου 6.000 επιχειρήσεων από 12 χώρες της Ευρωζώνης (ανάμεσα τους και οι ελληνικές επιχειρήσεις) και αποτυπώνει τόσο τον βαθμό χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης όσο και τις επενδυτικές προθέσεις των εταιρειών και τις προσδοκίες τους για την πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως οι πωλήσεις, οι επενδύσεις, η παραγωγικότητα και η απασχόληση.

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Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν συστηματικά την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών. Προβλέπουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών, μεγαλύτερες επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης την επόμενη τριετία, καθώς εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εργαζόμενους με νέες ψηφιακές δεξιότητες. Αντίθετα, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη στους περισσότερους κλάδους, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις πληροφορικής, επικοινωνιών και έρευνας και ανάπτυξης, όπου τα οφέλη είναι ήδη περισσότερο εμφανή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, ποσοστό αντίστοιχο με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η Ελλάδα υπερέχει σημαντικά στην εντατική αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς το 12% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι κάνει εκτεταμένη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, έναντι μόλις 7% στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, το 29% χρησιμοποιεί την τεχνολογία σε μέτριο βαθμό και άλλο ένα 29% περιστασιακά.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή στον βιομηχανικό κλάδο. Περίπου δύο στις τρεις μεσαίες και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, είχαν επενδύσει σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έως τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αντίθετα, στις μικρότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 18%, γεγονός που αναδεικνύει το χάσμα στις δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης τεχνολογικών επενδύσεων.

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Σημαντική είναι η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και στο εμπόριο. Περισσότερο από το 40% των μεσαίων και μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ήδη επενδύσει σε εφαρμογές τεχνητή νοημοσύνη , επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντίθετα, μόλις το 7% των μικρότερων εμπορικών επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες επενδύσεις, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις υπηρεσίες και στις κατασκευές. Στον κλάδο των υπηρεσιών οι μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο δραστήριες στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τις μεγαλύτερες, με ποσοστά 22% και 11% αντίστοιχα. Ωστόσο, συνολικά ο κλάδος εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Στις κατασκευές, οι επενδύσεις παραμένουν περιορισμένες, καθώς τεχνητή νοημοσύνη έχει υιοθετήσει το 17% των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και το 12% των μικρότερων.

Διάθεση για σημαντικές επενδύσεις

Η έρευνα καταγράφει σημαντική επενδυτική διάθεση για τα επόμενα χρόνια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι σχεδόν το 10% του συνολικού επενδυτικού τους προγράμματος μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο θα κατευθυνθεί σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο του 9% στην Ευρωζώνη.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη εντατικά την τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζουν να διαθέσουν περίπου το 20% των νέων επενδύσεών τους σε σχετικές τεχνολογίες, έναντι μόλις 4% για όσες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην υιοθέτησή τους.

Ως βασικό κίνητρο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν δύο στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν τη βελτίωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών και εφοδιαστικών αλυσίδων. Ακολουθούν η μείωση του κόστους εργασίας (15%), η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (11%) και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (10%).

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την τεχνητή νοημοσύνη επικαλούνται κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, τις ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων και ζητήματα αξιοπιστίας των εφαρμογών AI, ενώ ένα μέρος των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη απαραίτητη για το επιχειρηματικό του μοντέλο.