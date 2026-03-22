Ο Θεοδωρικάκος προανήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη άμεσες παρεμβάσεις για συγκράτηση των τιμών

Την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στον τομέα των καυσίμων και του κόστους μεταφορών, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, από το βήμα του Gala Dinner του 34ου Money Show που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, και ιδιαίτερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Εστίασε δε στην αύξηση του λειτουργικού κόστους στον τομέα των logistics και στην τιμή του ντίζελ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

Στην τοποθέτησή του, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για το Επιχειρηματικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thessaloniki Innovation & Technology Center (Thess INTEC), διαβεβαιώνοντας τον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ξεπερνιούνται και η υλοποίησή του εξασφαλίζει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου.

Στο gala συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, θεσμικού και πολιτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος), ο πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μαργαρόπουλος, ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, και η Επίτιμη Πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη,Γεωργία Σαραντοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με χαιρετισμούς ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νικόλαος Τζόλλας, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.