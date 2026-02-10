Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Σε δημοπρασία η επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατ. ευρώ
iStock
iStock

Στην επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375% και λήξης 16 Ιουνίου 2036, προχωρά αύριο (10.2.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της επανέκδοσης ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1.1.2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μ.μ., της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
109
95
83
71
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Αιολικά πάρκα: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί βουνών και νησιών αυξάνουν το κόστος ενέργειας
Ένα αιολικό πάρκο σε θέση με άριστο αιολικό δυναμικό μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος για τον καταναλωτή έως και 35% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο αιολικό δυναμικό στη χώρα σήμερα
Aerial view of a wind farm on a mountaintop in Fujian Province, China 8
Newsit logo
Newsit logo