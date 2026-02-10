ΟΔΔΗΧ: Σε δημοπρασία η επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

Στην επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375% και λήξης 16 Ιουνίου 2036, προχωρά αύριο (10.2.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της επανέκδοσης ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1.1.2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μ.μ., της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.