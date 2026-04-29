Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,01% το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ξεπέρασε το 2% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, στην δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,01%, από 1,95% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,033 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ κατά 2,58 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
113
94
77
55
