ΕΕ: Νέο κύμα ακρίβειας περιμένουν οι πολίτες – Απαισιοδοξία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι πολίτες στην Ευρωζώνη εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο στην καθημερινότητα.

Το ενδιαφέρον στη σχετική έρευνα της ΕΚΤ είναι πως όταν οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν για το ύψος που θα φτάσει ο πληθωρισμός, έδωσαν εκτιμήσεις που απέχουν σημαντικά από όσα ανέμεναν πριν από την έναρξη του πολέμου οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ.

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει ακόμα και στο 4% μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Τον Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, η πλειοψηφία εκτιμούσε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο ο πληθωρισμός δεν θα ξεπερνούσε το 2,5%.

Παράλληλα, οι πολίτες εκτιμούν ότι σε βάθος τριετίας ο πληθωρισμός θα βρίσκεται στο 3%, ενώ πριν τον πόλεμο η εκτίμηση αυτή βρισκόταν στο 2,5%. Όπως επισημαίνεται, τον Οκτώβριο του 2022 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κατά μέσο βρέθηκε στο 3,1%, εν μέσω του πολέμου που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Οι εκτιμήσεις για την πενταετία αυξήθηκαν ελαφρώς στο 2,4% από 2,3%, απομακρυνόμενες ακόμα περισσότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2%.

Σχετικά με την αύξηση των εισοδημάτων τους, η πλειοψηφία απάντησε πως αναμένει σε ένα χρόνο από τώρα αύξηση της τάξης του 1,2%. Η έρευνα της ΕΚΤ έδειξε επιδείνωση των προσδοκιών των καταναλωτών για την οικονομία. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν πλέον ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 2,1% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι πρόβλεψης για ύφεση 0,9% τον Φεβρουάριο. Την ίδια στιγμή, εκτιμούν ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 11,3% από το 10,8%.

Οι ερωτηθέντες στα τρία χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια ανέμεναν ελαφρώς υψηλότερη αύξηση δαπανών σε σχέση με όσους ανήκουν στα δύο υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Παράλληλα, η ΕΚΤ επικεντρώνεται στο αν οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα σπρώξουν τους εργαζόμενους στο να ζητήσουν υψηλότερους μισθούς και τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Σημειώνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη (30.4.2026) , είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΕΚΤ, όπου αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική.