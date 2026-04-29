Πιερρακάκης για μέτρα: Πακέτο στήριξης 800 εκατ. ευρώ απέναντι στην ενεργειακή πίεση

Η Ελλάδα μπορεί να στηρίζει με όρους πλεονάσματος και όχι με όρους ελλειμμάτων, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας, και συνδέοντας τα νέα μέτρα με τη νέα διεθνή αβεβαιότητα, τις πιέσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις στην παραγωγή.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η πρόοδος των τελευταίων ετών λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σημειώνοντας ότι τον τελευταίο μήνα οι πολίτες ενισχύθηκαν με μέτρα ύψους 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μείγμα πολιτικής συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με την κοινωνική στήριξη, σε τρία βασικά μέτωπα, στο εισόδημα, στο κόστος ζωής και στο ιδιωτικό χρέος.

Στο σκέλος του εισοδήματος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στην ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, η οποία αυξάνεται από στα 300 από τα 250 ευρώκαθαρά τον Νοέμβριο. Όπως είπε, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων καλύπτεται περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, με 420.000 περισσότερους δικαιούχους.

Για το στεγαστικό, ο υπουργός ανέφερε ότι αυξήθηκαν σημαντικά τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, ώστε να καλύπτεται περίπου το 86% των ενοικιαστών, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες. Παράλληλα, είπε ότι το θέμα της στέγης θα μπει στην ατζέντα του Eurogroup, παρότι η πολιτική στέγασης δεν αποτελεί αμιγώς ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, με στόχο οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης να αντλήσουν εμπειρία ο ένας από τον άλλον.

Στις οικογένειες με παιδιά, ο Πιερρακάκης ανέφερε την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς αίτηση, με εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Το μέτρο, σύμφωνα με όσα είπε, αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και συνολικά 3,3 εκατομμύρια μέλη.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα για πολλούς πολίτες, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού όταν ο οφειλέτης εξοφλεί τουλάχιστον το 25% της οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο.

Παράλληλα, διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ώστε να ενταχθούν για πρώτη φορά οφειλέτες με χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή αφορά περίπου 300.000 πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός. Προβλέπεται επίσης νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές έως το τέλος του 2023, με σταθερούς όρους, χαμηλή ελάχιστη δόση και ενιαίο επιτόκιο, η οποία αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στο πεδίο της παραγωγής, ο υπουργός αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης στο diesel για τον Μάιο και στη συνέχιση της στήριξης στα λιπάσματα έως τον Αύγουστο. Για τα λιπάσματα, συνέδεσε την παράταση με τις πιέσεις στο διεθνές κόστος, αναφέροντας ότι το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά την τροφική αλυσίδα, τις τιμές, την περιφέρεια και την αντοχή της πραγματικής οικονομίας.

Στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι η διεθνής εικόνα έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται προσωρινά λόγω διεθνών εξελίξεων, ενεργειακών πιέσεων και επιπτώσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά δυναμικής και ότι οι επενδύσεις ενισχύονται.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 11% το 2019 σε 17% το 2025, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 21%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές από περίπου 20% του ΑΕΠ έχουν φτάσει στο 42%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 51%, γεγονός που δείχνει, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ακόμη δρόμο για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι την περίοδο 2019-2025 ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο της Θεσσαλίας αυξήθηκε κατά 28%, στον τουρισμό καταγράφηκε άνοδος 55% στα καταλύματα και 65% στην εστίαση, ενώ η ανεργία μειώθηκε από 18,5% σε 6,2%, ποσοστό χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Για την Περιφέρεια, μίλησε για πρόγραμμα με εκατοντάδες έργα και πόρους που ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ, με ορίζοντα το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Ε65, η αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων, η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Βόλου, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι την Καλαμπάκα, καθώς και μεγάλα αρδευτικά έργα, φράγματα και σύγχρονα δίκτυα διαχείρισης νερού.

Ειδική αναφορά έκανε και στο τελωνείο της Λάρισας, λέγοντας ότι η μεταφορά του από την πόλη αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Δήμου και ότι δεν θα μείνει στις ανακοινώσεις. Όπως είπε, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ώστε στελέχη της ΑΑΔΕ να βρεθούν στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα για αυτοψία.