Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Νέα «φέσια» ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την εφορία τον Φεβρουάριο

Οι πολίτες που χρωστούν χρήματα προσεγγίζουν τα 3,7 εκατομμύρια
Μικρή αύξηση κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με το συνολικό υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 114,54 δισ. ευρώ, έναντι 114,24 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Τα «φρέσκα» χρέη που δημιουργήθηκαν φέτος προς την εφορία, ανέρχονται στα 1,199 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,44% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Παράλληλα, οι εισπράξεις έναντι αυτών των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών αυξήθηκαν κατά 7,27%, φτάνοντας τα 236 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από το σύνολο αυτό σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα ανεπίδεκτα είσπραξης ανέρχονται σε 35,1 δισ. ευρώ, ενώ το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 79,44 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,33% σε μηνιαία βάση.

Κοντά στους 3,7 εκατ. οι οφειλέτες

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των οφειλετών είναι σημαντικός και ανέρχεται σε 3.681.752 από 3.764.592 τον Ιανουάριο (-2,2%), ενώ σε ετήσια βάση η μείωση φτάνει το 2,86%, γεγονός που αποδίδεται είτε σε ρυθμίσεις είτε σε διαγραφές μικρών οφειλών.

Οι εισπράξεις έναντι παλαιών (δηλαδή όσων δημιουργήθηκαν προηγούμενα χρόνια) ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 725,95 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,31% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα . Ειδικά τον Φεβρουάριο, η αύξηση ήταν πιο έντονη, στο +9,48%.

Ετσι, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων, οι οποίες στο δίμηνο ξεπέρασαν το 1,13 δισ. ευρώ, κατέγραψαν άνοδο 10,58% σε ετήσια βάση. Μόνο τον Φεβρουάριο, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 615,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,18%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
132
125
76
67
Newsit logo
Newsit logo