Τετ-α-τετ Παπασταύρου με Ράιτ για γεώτρηση, Κάθετο Διάδρομο και πρωτοβουλία 3+1

Κατ’ ιδίαν συνάντηση και συζήτηση πραγματοποίησαν σήμερα (28.4.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, όπου συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Η συνάντηση έγινε λίγο πριν την προκαθορισμένη συνάντηση τους με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ηγείται της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στην Κροατία. Ο Σταύρος Παπασταύρου ενημέρωσε τον Κρις Ράιτ, για την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, από κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την Stena Drilling.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο και η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs) των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και της Επιτροπής. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε στον ομόλογό του ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα χρεώσεων, περιορίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ αγορών και ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του Κάθετου Διαδρόμου ως ενιαίας ενεργειακής διαδρομής.

Ακόμη, για πρώτη φορά, οι TSOs θα προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών, από βραχυχρόνια έως και ετήσια προϊόντα, με έναρξη εφαρμογής το έτος φυσικού αερίου 2026 – 2027, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την ευελιξία των χρηστών και να επιτρέψει πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τον Οκτώβριο του 2026, κατά την οποία θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα προϊόντα, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά του ο Ράιτ ενημέρωσε τον κ. Παπασταύρου για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι ΗΠΑ για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, με επίκεντρο το Κάθετο Διάδρομο, καθώς και για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας 3+1, αλλά και την ανάγκη για στενότερη στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του East Med Gas Forum – την Προεδρία του οποίου έχει η Ελλάδα την περιοδό αυτή- ενός ακόμα σημαντικού σχήματος ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ, με αυξημένη βαρύτητα στην σημερινή συγκυρία.

Τέλος, Παπασταύρου και Ράιτ συζήτησαν τις επόμενες συναντήσεις τους, με πρώτη την συνάντηση για το Σχήμα Συνεργασίας 3+1, το οποίο μετά την Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του PTEC, θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον στα μέσα Ιουνίου.