ΣΕΒ: Μονόδρομος η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας – Τον κοινωνικό διάλογο που προτάσει η Νίκη Κεραμέως

Επιδιώκεται διαρκώς η διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ.

Όπως σημείωσε η Νίκη Κεραμέως στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχυθεί η πεποίθηση στην αξία και τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου για εργαζομένους, επιχειρήσεις και κράτος.

«Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιδιώκουμε διαρκώς να διευρύνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες και είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία μίας ακμάζουσας αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από τη συνεργασία μας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΒ, τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο σήμερα, απ’ ό,τι 10 χρόνια πίσω, στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Και πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο στα ωφέλιμα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτός ο κοινωνικός διάλογος για όλους. Και όταν λέω όλους εννοώ εργαζομένους, επιχειρήσεις και κράτος», σημείωσε.

Στο ίδιο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ αναδείχθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού, λειτουργικού και ανταγωνιστικού πλαισίου για την αγορά εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι «η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθούν ταυτόχρονα ισορροπία ζωής, αύξηση εισοδημάτων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κλειδί αποτελεί η διασφάλιση ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, παρουσίασε τον μετασχηματισμό του σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, σημειώνοντας ότι «η νέα Ακαδημία εισάγει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων, με έμφαση στη συν-διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης με τις επιχειρήσεις», με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.