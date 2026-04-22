Ηλεκτρικό ρεύμα: Εκτόξευση στα «μπλε» τιμολόγια το 2025 – Διπλασιασμός οικιακών καταναλωτών

Διπλασιάστηκαν στη διάρκεια του 2025 οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος που επιλέγουν σταθερό («μπλε») τιμολόγιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για την εξέλιξη της λιανικής αγοράς ρεύματος την περασμένη χρονιά.

Συγκεκριμένα, οι οικιακοί μετρητές με σταθερά τιμολόγια ήταν 867.161 τον Ιανουάριο πέρυσι (ποσοστό 14,72 % του συνόλου) και αυξήθηκαν σε 1,65 εκατ. το Δεκέμβριο (μερίδιο 27,83 %). Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι καταναλωτές επέλεξαν την προβλεψιμότητα και την προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών, που εξασφαλίζουν τα σταθερά τιμολόγια.

Η πλειονότητα των καταναλωτών μετακινήθηκε στα μπλε εγκαταλείποντας τα «πράσινα» τιμολόγια που μειώθηκαν σε 3.446.037 (ποσοστό 57,98 %) από 4.140.451 στην αρχή του χρόνου (ποσοστό 70,26 %). Παρά τη σημαντική μείωση, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν την πλειονότητα των καταναλωτών. Μικρότερες απώλειες είχαν και τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια που περιορίστηκαν στο 14,19 % της αγοράς , από 15,02 % στην αρχή του χρόνου.

Από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ προκύπτει επίσης ότι η ΔΕΗ παραμένει με διαφορά ο μεγαλύτερος προμηθευτής διατηρώντας το μερίδιο του 2024 σε πλήθος μετρητών (71,84 % πέρυσι από 71,65 % το 2024).

Στη χαμηλή τάση το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 70,96 % (ακολουθούν Protergia με 8,78 %, Ζενίθ με 4,85 % και Ήρων με 4,67 %). Στη μέση τάση το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 52,54 % (Protergia: 18,11 %, Ήρων: 11,53 %, NRG: 5,46 %). Στην υψηλή τάση (μεγάλες επιχειρήσεις) η ΔΕΗ έχει το 54,99 % και ακολοθουν METLEN (16,33%) και Ήρων (13,07 %). Διαφορετική είναι η εικόνα των μεριδίων με κριτήριο τπν όγκο της κατανάλωσης: στη χαμηλή και τη μέση τάση η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με 60,99 % και 34,04 % αντίστοιχα ενώ στην υψηλή τάση το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η METLEN με 52,06 %.

Το 2025 καταγράφεται επίσης σημαντική μείωση των καταναλωτών σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, που ήταν πάνω από 170.000 στο τέλος του 2024 και περιορίστηκαν σε 85.000 το Δεκέμβριο του 2025.