Οι μειωμένες απώλειες δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ανοίγουν το δρόμο για χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος

Στο ύψος του 1,108 δισ. ευρώ ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) το απαιτούμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2026, βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι χρεώσεις δικτύου που επωμίζονται οι καταναλωτές.

Να σημειώσουμε ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής, ΔΕΔΔΗΕ, είχε προσδιορίσει στην εισήγησή του το επιτρεπόμενο έσοδο στα 1,230 δισ. ευρώ για φέτος. Κατ’ επέκταση η απόφαση της ΡΑΑΕΥ το απομειώνει κατά 122 εκατ. ευρώ.

Καθώς το έσοδο του 2025 βρισκόταν στα 1,12 δισ. ευρώ, διαπιστώνει κανείς μια τάση σταθεροποίησης μετά τις διαδοχικές αυξήσεις των περασμένων ετών.

Στο κείμενο της απόφασης γίνεται λόγος για τις αυξημένες επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση των νέων συνδέσεων, αυξήθηκαν κατά 67% από το 2023 ως το 2024. Αντίστοιχα, ο διαχειριστής είχε να αντιμετωπίσει τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel στη Θεσσαλία, αλλά και το αυξημένο κόστος της εργολαβικής εργασίας. Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ λαμβάνει υπόψη υποανακτήσεις προηγουμένων ετών.

Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο συντελεστής απωλειών δικτύου (ρευματοκλοπές + τεχνικές απώλειες) υποχώρησε από το 11,33% στο 10,8% από το 2023 στο 2024. Ως αποτέλεσμα, προκύπτει μια βελτίωση 7,4 εκατ. ευρώ στο σχετικό δείκτη, που απομειώνει το απαιτούμενο έσοδο, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ.

Ταυτόχρονα, ο χαμηλότερος συντελεστής αναμένεται να περάσει στις επιμέρους κατηγορίες κατανάλωσης, οδηγώντας σε πιθανές μειώσεις στα ίδια τα τιμολόγια. Ως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι καταναλωτές στη Χαμηλή Τάση επιβαρύνονται με 1,1619. Κατ’ επέκταση, ο προμηθευτής για να προσφέρει 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης ενός νοικοκυριού ή μικρής επιχείρησης, χρεώνεται για 116,19 κιλοβατώρες. Η μείωση αυτού του συντελεστή μπορεί να επιτρέψει τη διαμόρφωση χαμηλότερης ανταγωνιστικής χρέωσης για το ρεύμα, πέραν των χρεώσεων δικτύου.