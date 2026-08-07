Οι μισθοί δέχονται πίεση σε παγκόσμια κλίμακα

Την ανησυχία του για την πορεία των πραγματικών μισθών σε παγκόσμια κλίμακα εκφράζει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), βλέποντας ότι στα κράτη – μέλη του μισθοί αυξάνονται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι.

Στην έκθεση «Employment Outlook 2026, του ΟΟΣΑ, επισημαίνεται για τους πραγματικούς μισθούς ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 2,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Για την Ελλάδα, ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών μισθών διαμορφώθηκε στο 3,5%.

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Τα μέσα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στον ΟΟΣΑ διατηρήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ ή πολύ κοντά σε αυτά, φθάνοντας το 72,1% και το 76,7% αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.