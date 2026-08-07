Οι μισθοί δέχονται πίεση σε παγκόσμια κλίμακα

Την ανησυχία του για την πορεία των πραγματικών μισθών σε παγκόσμια κλίμακα εκφράζει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), βλέποντας ότι στα κράτη – μέλη του μισθοί αυξάνονται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι.
Στην έκθεση «Employment Outlook 2026, του ΟΟΣΑ, επισημαίνεται για τους πραγματικούς μισθούς ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 2,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Για την Ελλάδα, ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών μισθών διαμορφώθηκε στο 3,5%.
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Τα μέσα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στον ΟΟΣΑ διατηρήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ ή πολύ κοντά σε αυτά, φθάνοντας το 72,1% και το 76,7% αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Η απασχόληση στο σύνολο του ΟΟΣΑ –η οποία ανήλθε στα 670 εκατομμύρια τον Μάιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 26% σε σχέση με το 2001– αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% το 2026 και κατά 0,6% το 2027.
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας, το οποίο παρέμεινε στο 5% ή και χαμηλότερα για διάστημα άνω των τεσσάρων ετών, διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο του 2026 και προβλέπεται να παραμείνει κοντά σε αυτό το χαμηλό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.
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Ωστόσο, υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις εξασθένησης στις αγορές εργασίας, προειδοποιεί, καθώς η ανεργία αυξάνεται ελαφρώς, οι τάσεις της απασχόλησης παρουσιάζουν στασιμότητα και ο ρυθμός αύξησης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό επιβραδύνεται. Συγκεκριμένα, το διάμεσο ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε από 5,4% τον Μάιο του 2025 σε 5,7% τον Μάιο του 2026.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι νέοι πτυχιούχοι πανεπιστημίου αντιμετωπίζουν ολοένα και υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργαζομένους – μια αυξητική τάση που ξεκίνησε πολύ πριν από τη διάδοση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (generative AI), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πιο σύνθετων και βαθύτερων αιτιών.