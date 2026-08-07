Πάνω από 1.500 έλεγχοι στις παραλίες με drones – Πρόστιμα έως 73.000 ευρώ για αυθαίρετες καταλήψεις

Περισσότερους από 1.500 ελέγχους σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα οι Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του αιγιαλού και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.

Στους ελέγχους αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες και επιτρέπουν τον ταχύτερο εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων και υπερβάσεων του παραχωρημένου χώρου στις παραλίες της χώρας.

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Drones και MyCoast στη μάχη των ελέγχων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι, διευρύνοντας τις δυνατότητες εποπτείας ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Παράλληλα, σημαντικό εργαλείο αποτελεί η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται η πλειονότητα των καταγγελιών που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές των πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

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Οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες

Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένοι έλεγχοι.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις αφορούν σε:

Αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς σύμβαση παραχώρησης

Υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις

Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών

Μη ανάρτηση της προβλεπόμενης ενημερωτικής πινακίδας

Πρόστιμα και σφραγίσεις επιχειρήσεων

Στη Ρόδο επιβλήθηκαν σε επιχείρηση πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκε και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Στη Χαλκιδική επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης σε πέντε επιχειρήσεις, ενώ στην Ηλεία επιχείρηση τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό.

Στην Καβάλα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.912 ευρώ σε επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς σύμβαση παραχώρησης, ενώ στη Ζάκυνθο τέσσερις επιχειρήσεις τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 2.000 ευρώ η καθεμία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό. Σε άλλη περίπτωση στο νησί επιβλήθηκε πρόστιμο 72.490,60 ευρώ για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού.

Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης

Παράλληλα με τους ελέγχους, οι Κτηματικές Υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο.

Από αυτές, 4.870 υπογράφηκαν απευθείας με όμορες επιχειρήσεις, ενώ περίπου 3.130 προέκυψαν μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας συνέβαλε στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη ολοκλήρωση των παραχωρήσεων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ οι έλεγχοι στις παραλίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.