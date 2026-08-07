Πληθωρισμός: «Φρένο» στο ράλι των τιμών στο 3,4% τον Ιούλιο – Επιμένουν οι πιέσεις σε στέγαση και καύσιμα

Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2026, από 4,4% τον Ιούνιο, με τις πιέσεις όμως να παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές στη στέγαση, στα καύσιμα, στα ενοίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής.

Η επιβράδυνση κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε έναν μήνα δεν σημαίνει ότι οι τιμές μειώθηκαν σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά ότι συνέχισαν να αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό. Άλλωστε, τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,1%, ενώ ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 ανήλθε στο 3,3%.

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Η μεγαλύτερη πίεση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 8,8% μέσα σε έναν χρόνο. Τα ενοίκια κατοικιών ήταν ακριβότερα κατά 6,8%, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι κατά 5,5% και η επισκευή και συντήρηση κατοικίας κατά 4,8%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι αυξήσεις στα καύσιμα. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εμφανίζεται αυξημένη κατά 53,2% σε ετήσια βάση και του φυσικού αερίου κατά 16,7%, ενώ ο ηλεκτρισμός ήταν φθηνότερος κατά 2,2%.

Ανατιμήσεις σε βενζίνη, αεροπορικά εισιτήρια και κρέας

Στις μεταφορές καταγράφηκε ετήσια αύξηση 7,4%, καθώς το πετρέλαιο κίνησης ακρίβυνε κατά 22,1%, η βενζίνη κατά 13,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 17,5%. Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων κόστισε 3,7% περισσότερο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

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Η συνολική αύξηση στην ομάδα της διατροφής περιορίστηκε στο 0,4%, κρύβοντας όμως μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των προϊόντων. Το μοσχάρι ήταν ακριβότερο κατά 14,3%, το αρνί και το κατσίκι κατά 12,4%, τα αλίπαστα ψάρια κατά 9,6% και τα γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,9%.

Αντίθετα, το ελαιόλαδο ήταν φθηνότερο κατά 21,7%, τα φρούτα κατά 9,4%, τα παγωτά κατά 8,8% και τα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια κατά 2,6%.

Αύξηση 5,8% σημειώθηκε και στην ομάδα ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων, με τις τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία να ενισχύονται κατά 6,4%. Τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά 7%, τα δίδακτρα κατά 3,2% και οι υπηρεσίες κομμωτηρίων και προσωπικής φροντίδας κατά 4,2%.

Σε σχέση με τον Ιούνιο, το γενικό επίπεδο των τιμών μειώθηκε κατά 1,4%, κυρίως λόγω των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες οδήγησαν σε πτώση 19,2% στην ένδυση και την υπόδηση. Την ίδια στιγμή, όμως, το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε μέσα σε έναν μήνα κατά 12,1% και τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 13,7%.