Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι: Υπεγράφη η σύμβαση ύψους 105,2 εκατ. ευρώ για τα συστήματα αεροναυτιλίας

Στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι προχώρησαν σήμερα η εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και η κοινοπραξία Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του έργου στο Καστέλλι, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου και του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργου Βαγενά.

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Σύμβαση 105,2 εκατ. ευρώ για κρίσιμες υποδομές

Η σύμβαση αφορά τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση, την ολοκλήρωση, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, καθώς και τις συνοδευτικές τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες.

Η διάρκειά της ανέρχεται σε 27 μήνες, ενώ το συνολικό κόστος της προμήθειας διαμορφώνεται στα 105,22 εκατ. ευρώ.

Στόχος η λειτουργία του αεροδρομίου το 2028

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι με τη συμφωνία διασφαλίζεται ο εξοπλισμός του νέου αεροδρομίου με σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, πλοήγησης, επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, το κατασκευαστικό σκέλος του έργου έχει ήδη φτάσει στο 76% της υλοποίησής του, ενώ στόχος παραμένει η έναρξη λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι τον Νοέμβριο του 2028.

Ορόσημο για την ολοκλήρωση του έργου

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό ορόσημο για το έργο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την κοινοπραξία Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ αναμένεται να συμβάλει στην τήρηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος και να φέρει πιο κοντά την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια επένδυση που αναμένεται να ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες.