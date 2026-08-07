«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειώθηκε κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

«Άλμα» 26,3% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο του 2026, εξέλιξη που οδήγησε σε αισθητή μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών έφτασε τα 5 δισ. ευρώ, από 3,96 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε κατά 18,1%, στα 2,62 δισ. ευρώ, έναντι 3,19 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

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Η εικόνα των εξαγωγών παρέμεινε ισχυρή ακόμη και όταν αφαιρέθηκε η επίδραση των πετρελαιοειδών. Χωρίς τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, η αξία τους αυξήθηκε κατά 567,2 εκατ. ευρώ ή 18,4%, φτάνοντας τα 3,65 δισ. ευρώ. Χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 18,2%, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 3,63 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το εμπορικό έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή περιορίστηκε κατά 11,3%, στα 2,38 δισ. ευρώ. Εάν εξαιρεθούν τόσο τα πετρελαιοειδή όσο και τα πλοία, η μείωση διαμορφώθηκε στο 10%.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 29,8% και έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ, από 2,31 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025. Οι εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες ενισχύθηκαν κατά 21,4%, στα 2 δισ. ευρώ, από 1,65 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

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Περίπου το 60% της συνολικής εξαγωγικής αξίας κατευθύνθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ των σημαντικότερων κατηγοριών βρέθηκαν τα ορυκτά καύσιμα και λιπαντικά με 1,43 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα και ζώντα ζώα με 891 εκατ. ευρώ, τα βιομηχανικά είδη με 752,5 εκατ. ευρώ, τα χημικά προϊόντα με 591,5 εκατ. ευρώ και τα μηχανήματα και υλικά μεταφορών με 565,3 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση του Ιουνίου ενίσχυσε τα μεγέθη ολόκληρου του πρώτου εξαμήνου. Οι εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 έφτασαν τα 27,63 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,6% σε σχέση με τα 24,12 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα 20,06 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία ενισχύθηκαν κατά 6,7%, στα 19,96 δισ. ευρώ. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η άνοδος διαμορφώθηκε στο 15,6% και προς τις τρίτες χώρες στο 13,2%.

Στα 16 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 6,5%, στα 7,62 δισ. ευρώ, έναντι 7,15 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025. Ο ρυθμός αύξησής τους ήταν, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερος από την άνοδο των εξαγωγών, επιτρέποντας τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 43,67 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5%. Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 5%, στα 16,04 δισ. ευρώ, από 16,89 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 3,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία υποχώρησε κατά 3,4%.