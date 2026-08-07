Οι τιμές τροφίμων σε υψηλό τριετίας – Οι λόγοι της αύξησης και οι μελλοντικοί κίνδυνοι

Ανοδικά κινήθηκαν τον Ιούλιο οι διεθνείς τιμές των τροφίμων, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από τριών ετών, καθώς οι ανησυχίες για τις βασικές διαδρομές εξαγωγής σιτηρών εντάθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να πλήττουν σημαντικές παραγωγικές περιοχές.

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) αυξήθηκε κατά 0,6% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, με την άνοδο να οδηγείται κυρίως από τα σιτηρά, τη ζάχαρη και τα φυτικά έλαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τον υψηλότερο επίπεδο του δείκτη εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία του κόστους των τροφίμων διεθνώς.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις τιμές του σιταριού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,8% τον Ιούλιο, φτάνοντας την αύξηση σχεδόν στο 10%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Οι τιμές του καλαμποκιού ενισχύθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ ο δείκτης των φυτικών ελαίων σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2022. Αντίθετα, οι τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υποχώρησαν.

Στην αγορά σιτηρών, η ένταση των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενισχύει τους φόβους για τις προμήθειες από την κρίσιμη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμβάλλοντας στην εκτίναξη των τιμών του σιταριού σε υψηλό δύο ετών τον Ιούλιο. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή σιτηρών που έχουν καταγραφεί, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανησυχία προκαλούν παράλληλα οι συνθήκες ξηρασίας σε σημαντικές αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ, οι οποίες απειλούν τις αποδόσεις στις καλλιέργειες καλαμποκιού και σόγιας. Έτσι, το ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές τροφίμων έχει μετατοπιστεί από τις αρχικές αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν στις χαμηλότερες σοδειές, την αβεβαιότητα στο εμπόριο και τις επίμονες ανησυχίες για τον καιρό.

Παράλληλα, οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων βρίσκονται αντιμέτωπες με νέους κινδύνους για την παραγωγή και το διεθνές εμπόριο. Οι διαταραχές στην αγορά λιπασμάτων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετά τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ επιβαρύνουν περαιτέρω το περιβάλλον για τους παραγωγούς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο μεταξύ, η προοπτική ενός ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου El Niño προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Οι συνθήκες στις μεγάλες παραγωγικές περιοχές, οι εμπορικές διαδρομές, οι τιμές ενέργειας και τα logistics αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο των αγορών τους επόμενους μήνες.

Ο δείκτης του FAO καταγράφει τις τιμές των τροφίμων που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεταβολές του δεν μεταφέρονται απαραίτητα άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ.