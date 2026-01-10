Ολοκληρώθηκε με υπεραπόδοση το ΠΑΑ 2014 – 2022: Πληρωμές σχεδόν 7,99 δισ. ευρώ και ιστορικό ρεκόρ το 2025

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –2022, με το ΥΠΑΑΤ να ανακοινώνει ότι οι πληρωμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και υπερκάλυψη της συνολικής δημόσιας δαπάνης σε ποσοστό 102,1%.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος ανήλθαν σε 7.990,95 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 228,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η διαχρονική πορεία των πληρωμών αποτυπώνει τη σταθερή και εντατική υλοποίηση του ΠΑΑ, ακόμη και σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από αλλεπάλληλες ευρωπαϊκές και διεθνείς κρίσεις.

Οι πόροι του Προγράμματος κατευθύνθηκαν στις βασικές του προτεραιότητες, με 2,24 δισ. ευρώ να στηρίζουν επενδυτικές δράσεις, 4,45 δισ. ευρώ περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, 1,44 δισ. ευρώ δράσεις κοινωνικής συνοχής και 150 εκατ. ευρώ δράσεις γνώσης και καινοτομίας. Μέσω του ΠΑΑ υλοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν ποτέ από τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, όπως οι ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, τα Σχέδια Βελτίωσης, οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές και τα προγράμματα LEADER.

Ιδιαίτερα κομβικό αποδείχθηκε το 2025, χρονιά-ορόσημο για το ΠΑΑ, καθώς οι πληρωμές έφτασαν τα 1.152,40 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Ξεχώρισαν οι πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης με 256,34 εκατ. ευρώ, οι δημόσιες επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές υποδομές με 246,35 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις LEADER με 192,16 εκατ. ευρώ, καθώς και το Μέτρο 23 για την έκτακτη στήριξη παραγωγών με 170 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ΠΑΑ συνέπεσε χρονικά με την έναρξη υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027. Εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 295,24 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό πληρωμών από τα δύο προγράμματα στα 1.447,64 εκατ. ευρώ – το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα έτος εφαρμογής δράσεων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ.

Το 2025 ενεργοποιήθηκαν επίσης νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως η συμφωνία χρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ύψους 160 εκατ. ευρώ για τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, προσκλήσεις για θερμοκήπια, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, συλλογικά σχήματα και καινοτόμες συνεργασίες, καθώς και προδημοσιεύσεις για Σχέδια Βελτίωσης, εκπαίδευση γεωργών και γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Αργυρώ Ζέρβα δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ιδιαίτερα απαιτητικής προσπάθειας, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και αλλεπάλληλων εξωτερικών κρίσεων που σημάδεψαν τα προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό κατέστη εφικτό χάρη στη συμβολή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και του Οργανισμού Πληρωμών, οι οποίοι στήριξαν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ο ρόλος τους υπήρξε καθοριστικός για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ιδίως κατά την τελική φάση υλοποίησής του. Το κλείσιμο του ΠΑΑ δεν αποτελεί μόνο έναν απολογισμό, αλλά και αφετηρία: η εμπειρία και τα αποτελέσματά του θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη ενός ανθεκτικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού τομέα».