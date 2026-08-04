Παγκόσμια Τράπεζα: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «τρέξει» έναν αιώνα τις αναδυόμενες οικονομίες

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών επιτρέποντας τους να προχωρήσουν με άλματα, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία.

Η σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτρέψει σε αναδυόμενες οικονομίες να αναπτυχθούν σε μια δεκαετία όσο θα απαιτούσε ένας αιώνας υπό φυσιολογικές συνθήκες.

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Παρά το αισιόδοξο μήνυμα προς τις αναδυόμενες οικονομίες, η Παγκόσμια Τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι η ευκαιρία αυτή θα χαθεί εάν οι χώρες δεν επιταχύνουν τις επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι τρεις φορές πιθανότερο να απειλήσει θέσεις εργασίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου το 14,2% των θέσεων θεωρείται εκτεθειμένο, έναντι μόλις 4,5% στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Παράλληλα, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να ωφεληθούν από ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας είναι σχεδόν αντίστοιχο: 16,2% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες έναντι 18,7% στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος.

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Εκτιμάται ότι σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας από την αυτοματοποίηση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται κυρίως να ενισχύσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να καλύψει ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, οι οικονομίες αυτές δεν χρειάζεται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε μεγάλα κέντρα δεδομένων ή στην ανάπτυξη πανίσχυρων μοντέλων AI, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν μικρότερες και χαμηλότερου κόστους εφαρμογές σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η γεωργία και η απονομή δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιντερμίτ Γκιλ, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στις αναδυόμενες οικονομίες τη δυνατότητα να «παρακάμψουν» παραδοσιακά εμπόδια στην ανάπτυξη, όπως συνέβη στο παρελθόν με την εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών πληρωμών. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται επενδύσεις στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, στις ψηφιακές δεξιότητες και στη διαθεσιμότητα τεχνολογικού εξοπλισμού.