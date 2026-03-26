Παπασταύρου: Ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας

Στο #CERAWeek 2026 στο Χιούστον των ΗΠΑ βρέθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, και συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας αλλά και για την συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε γνωστή την συνάντηση με τον ΥΠΕΣ των ΗΠΑ. Τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, της ανάπτυξης υδρογονανθράκων και του Κάθετου Διάδρομου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ στο #CERAWeek 2026 με τον καλό μου φίλο Secretary Doug Burgum, υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκαν οι εξελίξεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, που επιβεβαιώνουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ταχεία ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στον κόσμο, της ExxonMobil και της Chevron, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κάθετο Διάδρομο, ως στρατηγικό ενεργειακό άξονα για την Ευρώπη, που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενδυναμώνει τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία».