Παπασταύρου: Η εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ απομακρύνουν το ακραίο σενάριο για δελτίο καυσίμων

Καθησύχασε τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει συζήτηση για επιβολή δελτίου στα καύσιμα.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Σκάϊ, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε αναφορικά με το δελτίο στα καύσιμα ότι «είμαστε πολύ μακριά από εκεί και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο». Όμως, όπως πρόσθεσε, η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει κατά νου και το πιο ακραίο σενάριο.

Εξήγησε ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και την δημιουργία σταθερότητας. Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, παραμένουμε συνέχεια σε εγρήγορση καθώς η αστάθεια δημιούργησε παγκοσμίως μεγάλη πίεση στα αποθέματα. Είναι μια προσωρινή εκεχειρία και ενώ η κατεύθυνση είναι προς αποκατάσταση της σταθερότητας κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι αυτό θα διατηρηθεί, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στην σύσκεψη για την επάρκεια ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο υπουργείο ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι αντικείμενο θα είναι μεταξύ άλλων και η κατάσταση που δημιουργείται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης την περίοδο του Πάσχα οπότε η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπερβαίνει την ζήτηση στο δίκτυο με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα ευστάθειας του συστήματος. «Γι’ αυτό κάνουμε όπως και πέρυσι το Πάσχα μια σύσκεψη σήμερα και θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα ούτως ώστε οι διαχειριστές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτές τις αυξομειώσεις και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος», πρόσθεσε.

Για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που ανακοινώθηκαν την περασμένη βδομάδα ο υπουργός τόνισε ότι είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και ότι η στήριξη στη βιομηχανία είναι στήριξη στην οικονομία, στις θέσεις εργασίας και στην πατρίδα μας. «Μας συμφέρει και μας ενδιαφέρει όλους να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία και η βιοτεχνία», ανέφερε.