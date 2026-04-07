Διαδοχικές συσκέψεις στο ΥΠΕΝ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

Στις συσκέψεις θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της ΡΑΑΕΥ, των Διαχειριστών των δικτύων και ενεργειακών ομίλων
market stock graph and index information with city light and electricity and energy facility industry and business background
Οι συσκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι συνεχείς το τελευταίο διάστημα, καθώς τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης παρακολουθούν τον αντίκτυπο των εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό για αύριο Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026) έχουν προγραμματιστεί σειρά συσκέψεις στο ΥΠΕΝ με αντικείμενο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα, σε συνέχεια της διαταραχής λόγω του πολέμου.

Τα στελέχη του ΥΠΕΝ και ειδικότερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος και φορείς της ενεργειακής αγοράς θα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις συσκέψεις θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών των δικτύων (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των Διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μακρο-οικονομία
