Διαδοχικές συσκέψεις στο ΥΠΕΝ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

Οι συσκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι συνεχείς το τελευταίο διάστημα, καθώς τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης παρακολουθούν τον αντίκτυπο των εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό για αύριο Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026) έχουν προγραμματιστεί σειρά συσκέψεις στο ΥΠΕΝ με αντικείμενο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα, σε συνέχεια της διαταραχής λόγω του πολέμου.

Τα στελέχη του ΥΠΕΝ και ειδικότερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος και φορείς της ενεργειακής αγοράς θα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις συσκέψεις θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών των δικτύων (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των Διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.