Παπασταύρου: Μείωση στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου – Νέα συνάντηση της Task Force

Την μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Σεπτέμβριο επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα (27.8.2025) στο ERTnews.

Όπως ανέφερε, χάρη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και στη δημιουργία ευρωπαϊκής Task Force, αποφεύχθηκε η ενεργειακή πίεση που σημειώθηκε πέρυσι στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως ανάμεσα στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Αυτό δεν συνέβη φέτος», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι οι τιμές υποχώρησαν κατά 25 – 26%.

«Ευελπιστούμε ότι αυτή η μείωση θα περάσει τον Σεπτέμβριο και στη λιανική». Ταυτόχρονα, προανήγγειλε νέα συνάντηση της Ομάδας Δράσης στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία, στην οποία η Ελλάδα θα προσέλθει με νέες πρωτοβουλίες.

Όσον αφορά τα πράσινα τιμολόγια, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δε θα υπάρξει άμεσα κάποια αλλαγή στο πλαφόν των 500 kWh στην κατανάλωση, ως τη χαμηλότερη κλίμακα χρέωσης. «Υπήρχε αυτή η συζήτηση, για να εφαρμοστεί από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι που θα έρθει άμεσα», εξήγησε ο κ. Παπασταύρου.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε πρόσθετα μέτρα που θα λάβει το ΥΠΕΝ έτσι ώστε η υποχώρηση των τιμών στη χονδρική, να μεταφερθεί και στη λιανική αγορά. Μεταξύ άλλων, για τις ρευματοκλοπές σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα πρόστιμα, όμως στόχος είναι να υπάρξουν περισσότερες παρεμβάσεις με σκοπό να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» που επιτρέπουν σε συγκεκριμένους κακοπληρωτές να επιβαρύνουν τους υπόλοιπους νομοταγείς πολίτες.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός επανέλαβε ότι ο διεθνής διαγωνισμός πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, στις 10 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα προχωρήσει η επιλογή αναδόχου και τη κατάρτιση της σύμβασης. «Πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τους προηγούμενους μήνες», ανέφερε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι η διαδικασία αυτή θα έρθει σε πέρας εντός του 2025. Όπως σχολίασε ο Στ. Παπασταύρου, ανοίγει μια πολλή σημαντική σελίδα για τη χώρα και “επιτέλους θα δούμε αν υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμος πλούτος».

Αναφερόμενος ακόμη στα θαλάσσια πάρκα, υπογράμμισε ότι στις 22 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. «Οι αντιδράσεις υπάρχουν αλλά εμείς προχωρούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα», τόνισε ο υπουργός, ενώ αναφορικά με τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, επεσήμανε πως η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων «εναπόκειται σε εμάς και όχι στους γείτονες».