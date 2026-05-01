Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Βοσνία- Ερζεγοβίνη και Αλβανία ανοίγουν δρόμο για κρίσιμες υποδομές 

Στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Παπασταύρου μιλώντας για τις συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση και για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, υπογράμμισε ότι η έκταση και η ένταση της κρίσης επηρεάζει όλες τις χώρες: «Καμία χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη. Όμως η πατρίδα μας που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ένα ανάχωμα. Έχει μια ασφαλιστική δικλείδα. Είδαμε ότι τον Απρίλιο, ενώ περιμέναμε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή υπήρξε πάλι μια ένταση. Και όμως παρόλα αυτά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Μάιο δεν αυξήθηκαν, αλλά έμειναν σταθερές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες (30.4.2026) στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και ένατη από τον άνεμο, ωστόσο «χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποθήκευσης. Τώρα τρέχουμε στο θέμα της αποθήκευσης, το οποίο είναι σημαντικό για την ευστάθεια του συστήματος», τόνισε.

Αναφορικά με την κρίση, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση ήδη ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες πήραν μέτρα στήριξης των πολιτών. Ένα είναι σίγουρο. Όσο η κρίση συνεχίζεται και στον βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανέναν πίσω».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι μία από τις 5 στις 27 της ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα κι αυτό δίνει τον δημοσιονομικό χώρο για «στοχευμένα μέτρα όταν και αυτά χρειαστούν. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που έχουμε αυτή τη δυνατότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Υπουργός τόνισε: «Για να γίνουν οι υποδομές, για να στηριχτεί ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος βάζει τη χώρα μας σε θέση πρωταγωνιστή στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χρειάζεται να υπάρχουν μακροχρόνιες συμφωνίες και γι’ αυτό οι συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και την Αλβανία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά που θα επιτρέψουν να γίνουν οι ανάλογες υποδομές. Η χώρα μας είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»