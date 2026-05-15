Οι ασφάλειες ζωής και υγείας ξεπέρασαν τα 975 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

Κατά 3,5% αυξήθηκαν οι ασφάλειες ζωής και υγείας στην Ελλάδα το 2025 συγκριτικά με το 2024, ενώ τα ασφάλιστρα μόνο για το 2025 «άγγιξαν» το 1 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το σύνολο της παραγωγής για τα ασφάλιστρα του 2025 φτάνει τα 975,2 εκατ. ευρώ και αφορά νέες εργασίες του κλάδου στις ασφάλειες ζωής, εκ των οποίων 870,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από ατομικές ασφαλίσεις και 104,8 εκατ. ευρώ από ομαδικές ασφαλίσεις.

Τα παραπάνω στοιχεία έχει καταγράψει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που επισημαίνει ότι η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής και υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 3,5%.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα αύξησης κατά 1% στις ατομικές ασφαλίσεις, 12,1% στις ομαδικές ασφαλίσεις και 34,5% στις αντασφαλιστικές αναλήψεις. Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 1,8% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και στην αύξηση κατά 8,3% των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι νέες εργασίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εμφάνισαν ετήσια μείωση 6,4%, καθώς οι ατομικές ασφαλίσεις υποχώρησαν κατά 9,5%, ενώ οι ομαδικές κατέγραψαν άνοδο 30,7%.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το 2025 ανήλθαν στα 621 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 579,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και 41,6 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ομαδικών ασφαλίσεων, τα οποία το 2025 ανήλθαν στα 327 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η άνοδος αυτή αποδίδεται στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο παραγωγής που είχε καταγραφεί το 2024, όταν η παραγωγή είχε περιοριστεί στα 290,4 εκατ. ευρώ, μετά από πτώση 28,3% έναντι του 2023.