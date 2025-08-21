Παπαθανάσης: Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης – Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση με προϋπολογισμό 7,95 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα Ενεργειακής Κοινότητας Βοΐου 1 και Ενεργειακής Κοινότητας Βοΐου 2», στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027». Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.363.737,60 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.954.672,00 ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Το έργο το οποίο υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 8.920 kWp σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά θα διατεθεί αποκλειστικά για τη λειτουργία υποδομών που δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της Πράξης θα μεταβιβαστούν άμεσα στους πολίτες χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών δημοτικών και δημόσιων υποδομών στους Δήμους Βοΐου και Σερβίων, καθώς και της ΔΕΥΑ Βοΐου. Συγκεκριμένα, πέρα από τον δημοτικό φωτισμό, θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες σε δομές δημόσιας εκπαίδευσης, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, πνευματικά κέντρα, μουσειακούς χώρους, βιβλιοθήκες και αίθουσες εκδηλώσεων.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της περιοχής, η ευρύτερη ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, οι οποίοι θα ωφεληθούν από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αυτονομία.

Η Πράξη εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Ενεργειακή Μετάβαση – Κλιματική Ουδετερότητα» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» και αποτελεί κομβικής σημασίας παρέμβαση για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία