Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης μέσω του ΕΠΑ 2026 – 2030

Τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 – 2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται σε 625,3 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), στόχος των Προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική πρόοδο.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 215 εκ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν τα 279,5 εκ. ευρώ. Η κατανομή έχει ως εξής: Υποδομές και Μεταφορές 106,4 εκ. (49,5%), Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση 53,8 εκ. (25%), Κοινωνική Συνοχή 19,35 εκ. (9%), Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ΤΝ 12,9 εκ. (6%), Πράσινη Ανάπτυξη 10,75 εκ. (5%), Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 10,75 εκ. (5%) και Υποστήριξη Προγραμμάτων 1,08 εκ. (0,5%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι πόροι διαμορφώνονται στα 195 εκ. ευρώ. Η κατανομή προβλέπει: Υποδομές και Μεταφορές 79,5 εκ. (53%), Κλιματική Κρίση 20 εκ. (13,33%), Κοινωνική Συνοχή 18 εκ. (12%), Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 17 εκ. (11,33%), Πράσινη Ανάπτυξη 8 εκ. (5,33%), Υποστήριξη Προγραμμάτων 6,5 εκ. (4,33%) και Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ΤΝ 1 εκ. (0,67%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 116 εκ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί πόροι φτάνουν τα 150,8 εκ. ευρώ. Η κατανομή έχει ως εξής: Υποδομές και Μεταφορές 48,82 εκ. (42,1%), Κοινωνική Συνοχή 22,47 εκ. (19,4%), Πράσινη Ανάπτυξη 22,5 εκ. (19,4%), Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 9,15 εκ. (7,9%), Κλιματική Κρίση 6,11 εκ. (5,3%), Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ΤΝ 5 εκ. (4,3%) και Υποστήριξη Προγραμμάτων 1,96 εκ. (1,7%).