Μακρο-οικονομία

Παπαθανάσης: Εγκρίθηκε η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στα Βριλήσσια

Το έργο είναι συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη του ΑΠΔΕ ανέρχεται στα 4.015.015 ευρώ
Ο Νίκος Παπαθανάσης
Ο Νίκος Παπαθανάσης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Η χρηματοδότηση της πράξης για τη κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.) με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, το έργο που ενέκρινε ο Νίκος Παπαθανάσης, συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη του ΑΠΔΕ ανέρχεται στα 4.015.015 ευρώ, αφορά στην κατασκευή τεσσάρων κύριων συλλεκτήρων και δικτύου δευτερευόντων αγωγών, με συνολικό μήκος 5.205 μέτρα, καθώς και στην κατασκευή κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης. Το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας, καταλήγει στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, απ’ όπου τα όμβρια ύδατα οδηγούνται τελικώς στο ρέμα της Ραφήνας.

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της οποίας είχε ενταχθεί το έργο με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Νέα διπλή πληθωριστική θηλιά στην οικονομία: Μετά τα ενοίκια, την ανηφόρα παίρνουν ξανά και τα τρόφιμα στα super markets
Μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025, η τιμή των φρούτων αυξήθηκε εντυπωσιακά, συγκεκριμένα κατά 19,3%, η τιμή του καφέ αυξήθηκε κατά το αστρονομικό ποσοστό του 16,8%, ενώ των νωπών ψαριών αυξήθηκαν κατά 7% και των κρεάτων (γενικά) κατά 6,2%
Προϊόντα Supermarket 2
Παπαθανάσης: Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης – Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση με προϋπολογισμό 7,95 εκατ. ευρώ
Η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά θα διατεθεί αποκλειστικά για τη λειτουργία υποδομών που δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης 3
Newsit logo
Newsit logo