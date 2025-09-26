Παπαθανάσης: Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 2.182 ανέργους στη Θεσσαλία με χρηματοδότηση 19,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ξεκίνησε η πρόσκληση για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Το πρόγραμμα αφορά την «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανέργων μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας», με συνολική δημόσια δαπάνη 19,2 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η απασχόληση 2.182 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες και άτομα με χαμηλά προσόντα. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικά για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα συμβάλλει στην αποκατάσταση ζημιών και στην αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Οι άνεργοι θα τοποθετηθούν σε τομείς όπως:

Αποκατάσταση δημόσιων υποδομών: Συντήρηση πάρκων, καθαρισμός φρεατίων, σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων.

Περιβαλλοντικές δράσεις: Αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων, απομάκρυνση απορριμμάτων και φερτών υλικών.

Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών: Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών παντοπωλείων, δομών φιλοξενίας και διοικητικών τμημάτων.

Κοινωνική φροντίδα: Βοήθεια σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές.