Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Παπαθανάσης: Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 2.182 ανέργους στη Θεσσαλία με χρηματοδότηση 19,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Δράση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Daniel» και την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ξεκίνησε η πρόσκληση για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Το πρόγραμμα αφορά την «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανέργων μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας», με συνολική δημόσια δαπάνη 19,2 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η απασχόληση 2.182 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες και άτομα με χαμηλά προσόντα. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικά για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα συμβάλλει στην αποκατάσταση ζημιών και στην αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Οι άνεργοι θα τοποθετηθούν σε τομείς όπως:

  • Αποκατάσταση δημόσιων υποδομών: Συντήρηση πάρκων, καθαρισμός φρεατίων, σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων.
  • Περιβαλλοντικές δράσεις: Αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων, απομάκρυνση απορριμμάτων και φερτών υλικών.
  • Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών: Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών παντοπωλείων, δομών φιλοξενίας και διοικητικών τμημάτων.
  • Κοινωνική φροντίδα: Βοήθεια σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Θεοδωρικάκος: Πακέτο μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας – Νομοσχέδιο εντός 50 ημερών
Ο υπουργός δήλωσε ότι το νέο νομοσχέδιο περιέχει 12 παρεμβάσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες για τη βιομηχανία, μειώνουν τη γραφειοκρατία και διευκολύνουν την αδειοδότηση
Τάκης Θεοδωρικάκος
Θεοδωρικάκος: Όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια – Οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε συνέντευξή του για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, για το κόστος στέγασης αλλά και τις λαϊκές αγορές
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος 6
Η αλήθεια για την ακρίβεια, τους πραγματικούς χαμένους και τους σιωπηρούς κερδισμένους της
«Η υπεραπόδοση, ειδικά στο σκέλος των εσόδων, φαίνεται ότι χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την αύξηση της τελικής ζήτησης σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές – εγχώριας και τουριστικής», σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας
Inflation and the economic crisis. Financial market crash. The Red arrow on the chart is pointing Up. Golden Stack Coins With Red Arrow Showing Upward Direction for the higher inflation concept.
Newsit logo
Newsit logo