«Παράθυρο» για νέες μειώσεις στον φόρο ενοικίων σε 1 με 2 μήνες

Ανοιχτό ενδεχόμενο σε 1 με 2 μήνες οι ιδιοκτήτες ακινήτων να επωφεληθούν με ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια, άφησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο (06.09.2025) από το βήμα των εγκαινιών της ΔΕΘ.

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των μέτρων είχε αναφερθεί πως ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από ενοικία, και ο οποίος μειώνεται δραστικά ήδη με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω σε περίπτωση που αρχίσουν να δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών οι οποίες μισθώνονται. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, η κυβέρνηση νομοθέτησε πέρυσι -με εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2025- την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στους ενοικιαστές. Ωστόσο, από το βήμα του Βελλιδείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε πως η ενδεχόμενη νέα μείωση δεν θα αργήσει να γίνει πράξη, δίνοντας ορίζοντα 1 με 2 μηνών.

Υπενθυμίζεται, πως στα εγκαίνια της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την μείωση στους φόρους ενοικίων για 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, θεσπίζοντας χαμηλότερο συντελεστή 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν. Παράλληλα η ρύθμιση στοχεύει και στη φορολογική συμμόρφωση.

Έτσι, η κυβέρνηση «ποντάρει» πως αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και οι περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων, τις οποίες ο πρωθυπουργός πλέον τις τοποθετεί έως τον Νοέμβριο.