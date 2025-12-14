Πετραλιάς για προϋπολογισμό 2026: Έντονο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα και η μεγαλύτερη φορολογική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών

Για έντονο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα και για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών έκανε λόγο στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026.

Στην αρχή της ομιλίας του κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, λέγοντας πως πρόκειται για διεθνή αναγνώριση της πορείας της χώρας από την περίοδο των κεφαλαιακών περιορισμών και της δυσκολίας πρόσβασης στις αγορές σε μια φάση ισχυρότερης ανάπτυξης, αύξησης επενδύσεων και ταχύτερης αποκλιμάκωσης του χρέους. Υπογράμμισε, πάντως, ότι η εξέλιξη αυτή φέρνει «μεγάλες ευθύνες», με πρώτο ζητούμενο τη λύση των καθημερινών προβλημάτων και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Για τα βασικά μεγέθη του 2026 ανέφερε ότι προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,4% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη και αύξηση επενδύσεων 10,2% έναντι 2,5% κατά μέσο όρο. Υποστήριξε ακόμη ότι προβλέπεται αύξηση καθαρών κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας 5%, υπερδιπλάσια του πληθωρισμού που εκτιμάται στο 2,2%.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα πραγματικά εισοδήματα, παρέπεμψε στα στοιχεία κατά κεφαλήν αμοιβών της Eurostat, λέγοντας ότι την περίοδο 2019-2026 οι μικτές αμοιβές αυξάνονται κατά 21,3%. Υποστήριξε ότι, μετά τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και τους χαμηλότερους συντελεστές φόρου εισοδήματος που συνδέει με τη φορολογική μεταρρύθμιση, οι καθαρές αμοιβές εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν αυξηθεί κατά 32% σε σχέση με το 2019, έναντι σωρευτικού πληθωρισμού 22,1% στο ίδιο διάστημα. Στο ζήτημα του πληθωρισμού υποστήριξε ότι δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός περί υψηλότερου «εγχώριου» πληθωρισμού, παραθέτοντας στοιχεία για την περίοδο 2019-2025, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 19,9% και στην Ευρωζώνη 22,9%. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι υψηλότερος από το γενικό επίπεδο, περίπου 35% από το 2019, προσθέτοντας ότι για τους εργαζόμενους με χαμηλότερες απολαβές ο κατώτατος μισθός το 2026 θα είναι αυξημένος πάνω από 40% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν επανέλθει οι τριετίες.

Σχετικά με τις επενδύσεις και τη συζήτηση για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστήριξε ότι την περίοδο 2019-2026 οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται κατά 96%, όταν στην Ευρωζώνη η αύξηση υπολογίζεται στο 5%. Ανέφερε ότι ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ ανεβαίνει από 11,0% το 2019 σε 17,7% το 2026 και προβλέπεται 18,1% το 2027. Παραδέχθηκε ότι το 2026 θα δαπανηθούν 7,2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που δεν θα είναι διαθέσιμο τα αμέσως επόμενα έτη, αλλά υποστήριξε ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων θα διατηρήσει θετικό ρυθμό στις συνολικές επενδύσεις και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Για το επενδυτικό μείγμα παρέθεσε την εκτίμηση ότι το 2026 οι δημόσιες επενδύσεις ανέρχονται σε 18 δισ. ευρώ ή 39% του συνόλου και οι ιδιωτικές σε 28 δισ. ευρώ ή 61%, σε σύνολο 46 δισ. ευρώ. Για το 2029 έδωσε πρόβλεψη με δημόσιες επενδύσεις περίπου 11,2 δισ. ευρώ ή 22% και ιδιωτικές 40,5 δισ. ευρώ ή 78%, σε σύνολο 51,7 δισ. ευρώ, κάνοντας λόγο για αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά περίπου 12 δισ. ευρώ ή 45% σε τρέχουσες τιμές. Πρόσθεσε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνεται σταδιακά από 9,5 δισ. ευρώ το 2026 σε 11,75 δισ. ευρώ το 2029, ενώ έκανε αναφορά και στα κονδύλια του νέου Πολυετούς 2028-2034, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν οριστικοποιηθεί ώστε να ενσωματωθούν στις προβλέψεις.

Στο ζήτημα της αποπληρωμής χρέους, απάντησε στην κριτική ότι προτιμάται η μείωση του χρέους έναντι παροχών, παραπέμποντας στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο του στόχου δαπανών που εφαρμόζεται από το 2024. Όπως είπε, τα κράτη μπορούν να δαπανούν έως το εγκεκριμένο όριο και τυχόν επιπλέον έσοδα κατευθύνονται στην αποπληρωμή χρέους, ενώ υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται υποχρέωση αντιμέτρων ή είσοδο σε εποπτεία. Υποστήριξε ότι η αποπληρωμή χρέους, κατά Eurostat, δεν αποτελεί δημοσιονομική δαπάνη, άρα δεν μπορεί να «αντικατασταθεί» από δαπάνες όπως επιδόματα ή αυξήσεις μισθών, χωρίς συνέπειες στο πλαίσιο των κανόνων.

Για τις πρόωρες αποπληρωμές ανέφερε ότι μειώνουν υποχρεώσεις και τόκους, εκτιμώντας ότι για κάθε 5,3 δισ. ευρώ που αποπληρώνονται εξοικονομούνται περίπου 150 εκατ. ευρώ τόκοι ετησίως και ότι με πλήρη αποπληρωμή έως το 2030 η εξοικονόμηση θα ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ τόκους ετησίως την περίοδο 2031-2040. Παρέθεσε, επίσης, την πρόβλεψη για τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, λέγοντας ότι διαμορφώνεται στο 138,2% το 2026 από 145,9% το 2025 και ότι έχει μειωθεί κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, με στόχο, όπως ανέφερε, να μη βρίσκεται η χώρα στην κορυφή της σχετικής κατάταξης το 2027 και να πέσει το χρέος κάτω από 120% του ΑΕΠ το 2029.

Στο σκέλος των παρεμβάσεων που συνδέονται με το τι θα δουν οι πολίτες, ο υφυπουργός περιέγραψε χρονοδιάγραμμα μέτρων. Υπενθύμισε ότι καταβλήθηκαν η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, η επιστροφή ενοικίου και οι αυξήσεις στους μισθούς των σωμάτων ασφαλείας. Για τον Δεκέμβριο ανέφερε αυξήσεις στις συντάξεις με 50% συμψηφισμό της αύξησης με την προσωπική διαφορά, ενώ σημείωσε ενισχύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ προς αγρότες και νέα ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

Για τον Ιανουάριο του 2026 σημείωσε αύξηση καθαρών απολαβών μισθωτών λόγω μικρότερης παρακράτησης με τη νέα κλίμακα, με μεγαλύτερο όφελος για οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Ανέφερε ότι από 01.01.2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και σε νησιά του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ενώ αναμένονται αυξήσεις αποδοχών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με αναδρομικά από τον Οκτώβριο. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, που, όπως είπε, επιβαρύνει πάνω από 1 εκατ. λογαριασμούς.

Για τον Μάρτιο του 2026 ανέφερε ότι με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς θα δουν μείωση 50%. Με το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων τον ίδιο μήνα, ανέφερε ότι περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, ότι εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%. Ανέφερε ακόμη εξαίρεση νέων μητέρων από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Από 01.04.2026 ανέφερε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με παράλληλη επίδραση σε επιδόματα και αποδοχές, και αντίστοιχη προσαρμογή μισθών στο Δημόσιο. Για τον Νοέμβριο του 2026 ανέφερε ότι θα καταβληθεί ξανά η ενίσχυση των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου, ενώ για τον Δεκέμβριο του 2026 μίλησε για αυξήσεις στις συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Για το 2027 προανήγγειλε επιπλέον μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Ιανουάριο, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στις δηλώσεις που ανοίγουν τον Μάρτιο, καθώς και μείωση του συντελεστή για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ από 35% σε 25%. Για τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε ότι με τη βεβαίωση του Μαρτίου 2027 περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα διαπιστώσουν μηδενισμό του φόρου, ενώ για τον Απρίλιο του 2027 ανέφερε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ, με συνολική αύξηση 46% σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, με αντίστοιχη προσαρμογή και των μισθών στο Δημόσιο. Για το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέφερε ότι ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό ως συνδυασμό φορολογικής μεταρρύθμισης, μόνιμων μέτρων στήριξης και πιστώσεων, εντός δημοσιονομικού χώρου, για βελτίωση υπηρεσιών του κράτους, υγεία, άμυνα και ενίσχυση επενδύσεων, καλώντας τη Βουλή να τον υπερψηφίσει.