Πετραλιάς: Η αύξηση επενδύσεων της επόμενης τετραετίας θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο

Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη τετραετία, σε βαθμό που να συνιστά ουσιαστικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, εκτιμά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, παρεμβαίνοντας νωρίτερα σήμερα (13.12.25) στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Αφορμή για την τοποθέτηση του Θάνου Πετραλιά αποτέλεσε η κριτική που άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, αμφισβητώντας τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με τη δυναμική του τουριστικού τομέα. Ο κ. Γαβρήλος υποστήριξε ότι τα κονδύλια του υπουργείου Τουρισμού στον προϋπολογισμό του 2026 είναι τα χαμηλότερα των τελευταίων ετών, με σταθερά πτωτική πορεία.

Όπως ανέφερε ο κ. Γαβρήλος, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα αποτυπώνει μείωση των σχετικών δαπανών κατά 53% έως το 2029. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοποίηση των 160 εκατ. ευρώ που αναμένονται το 2026 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές αν οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες.

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ουσιαστική στήριξη για την ψηφιακή και ενεργειακή τους αναβάθμιση, με αποτέλεσμα να «συνθλίβονται» χωρίς πρόσβαση στα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. «Ένα σχέδιο τουρισμού που δεν είναι βιώσιμο», χαρακτήρισε τη στρατηγική της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η προσδοκία μεγάλων συμφωνιών κυρίως για δημόσια τουριστικά ακίνητα δεν συνιστά πραγματική ανάπτυξη. Τόνισε ακόμη ότι χωρίς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων δεν μπορούν να στηριχθούν ούτε οι τοπικές κοινωνίες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη μαζική αποχώρηση εργαζομένων από τον τουριστικό κλάδο, λόγω κακών συνθηκών εργασίας και χαμηλών αμοιβών, ενώ σημείωσε ότι το 2025 οι μισοί Έλληνες δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει τη φτωχοποίηση που έχει προκαλέσει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο Μεσοπρόθεσμο οι επενδύσεις το 2028 διαμορφώνονται στο 0,8 και το 2029 στο 0,9, προειδοποιώντας πως μετά τη λήξη του ΤΑΑ η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα, εφόσον δεν έχει ενισχύσει επαρκώς την παραγωγική της βάση.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παρουσίασε διαφορετική εικόνα, σημειώνοντας ότι στον προϋπολογισμό προβλέπονται 185 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Τουρισμού το 2025 και 238 εκατ. ευρώ το 2026. Τόνισε, επίσης, ότι σημαντικό μέρος των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται και σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Ως ένδειξη της θετικής πορείας του κλάδου, ανέφερε ότι τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν από 21,6 δισ. ευρώ πέρυσι σε πάνω από 23,5 δισ. ευρώ φέτος, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα μετά το ΤΑΑ, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, οι δημόσιες επενδύσεις την περίοδο 2027-2029 θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ακόμη και χωρίς τη συνεισφορά του Ταμείου και χωρίς να υπολογίζεται το νέο πολυετές πρόγραμμα 2028-2034.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ενισχυθούν σημαντικά, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης του ΤΑΑ. Όπως είπε, προβλέπεται αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 12 δισ. ευρώ ή 45% σε τρέχουσες τιμές την επόμενη τετραετία, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά στην πράξη τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.