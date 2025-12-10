Συμβαίνει τώρα:
Πιερρακάκης: «Έκρηξη» επενδύσεων με όχημα το deal Euronext – Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ενιαία αγορά

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το πιο σαφές μέχρι σήμερα στίγμα της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Ένα «μπουμ» επενδύσεων θα είναι η απάντηση για την «επόμενη ημέρα» από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκινώντας από την ιστορική συμφωνία μεταξύ Euronext και Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέφερε στον χαιρετισμό του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το πιο σαφές μέχρι σήμερα στίγμα της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου, τονίζοντας πως η ανάπτυξη της επόμενης φάσης δεν θα έρθει από επιδοτήσεις, αλλά από ένα συνειδητό «μπουμ» επενδύσεων, που θα βασιστεί στην εξωστρέφεια, στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και στην αξιοποίηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Κεντρικό παράδειγμα έφερε το deal της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο, όπως είπε, εντάσσει τις ελληνικές εισηγμένες σε ένα πολύ ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον ρευστότητας, μαζί με αγορές όπως το Παρίσι, το Όσλο και το Άμστερνταμ, υλοποιώντας στην πράξη την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Πάνω σε αυτό το υπόδειγμα «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» οφείλει να στηριχθεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερο άνοιγμα στο εξωτερικό και σύνδεση κάθε ευρώ χρηματοδότησης με μεταρρυθμίσεις, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε η επίδραση στην οικονομία να είναι μόνιμη και όχι συγκυριακή.

