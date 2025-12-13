Πιερρακάκης: Εργαλείο άσκησης πολιτικής το Eurogroup – Να έχει αντίκτυπο στην ζωή των πολιτών

Εργαλείο άσκησης πολιτικής και όχι τίτλο κύρους χαρακτηρίζει το Eurogroup ο πρόεδρός του και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θέτει ως βασικό στόχο οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών. Όπως επισημαίνει, η ανάληψη της προεδρίας αποτελεί μεν μεγάλη τιμή, κυρίως όμως συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι το κοινό στοίχημα για την Ευρωζώνη είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθαρίζει ότι η προεδρία του Eurogroup δεν αντιμετωπίζεται ως συμβολική θέση, αλλά ως μέσο για την προώθηση πολιτικών που μπορούν να βελτιώσουν απτά την καθημερινότητα.

Η κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφράζεται σε συγκεκριμένους στόχους: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Η έμφαση δίνεται στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία, με το Eurogroup να καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός πολιτικής με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ελλάδα, με τον κ. Πιερρακάκη να επισημαίνει τον ισχυρό συμβολισμό της συγκυρίας. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, η χώρα, όπως αναφέρει, εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών. Η πορεία αυτή συνοδεύτηκε από σταθερή ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, αποτελώντας συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού.

Κατά τον πρόεδρο του Eurogroup, η σημερινή θέση της Ελλάδας αντανακλά μια πορεία που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική παρουσία στην προεδρία του Eurogroup συνδέεται άμεσα με την ευθύνη να συμβάλει ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της.