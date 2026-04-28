Μακρο-οικονομία

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος αύξησε τη δύναμη του κατά 1,9%

Η ολική χωρητικότητα του στόλου μειώθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το 2025
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατάφερε τον Φεβρουάριο να αυξήσει τη δύναμη του κατά 1,9% σε ετήσια βάση για πλοία 100 ΚΟΧ και άνω (1 ΚΟΧ αντιστοιχεί περίπου σε 2,83 κυβικά μέτρα εσωτερικού χώρου).

Η αύξηση κατά 1,9% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025 δείχνει ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος επανάκαμψε, καθώς και το 2025 σημειώθηκε μικρή άνοδος της τάξης του 0,9% σε σχέση με τη δύναμη του 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.015.863 κόρους και παρουσίασε μείωση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 2,2% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2025 προς τον Φεβρουάριο 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
77
73
71
55
Newsit logo
Newsit logo