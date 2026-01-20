Πιερρακάκης για τις εξελίξεις στη Γροιλανδία: Χρειάζεται ενότητα στην ΕΕ απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Η διεθνής αβεβαιότητα κυριαρχεί πλέον εξαιτίας των εξελίξεων στην Γροιλανδία, επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μπροστά στις γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτείται ενότητα στην ΕΕ επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μία ημέρα μετά την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup στην οποία προήδρευσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός ανέφερε πως η αβεβαιότητα είναι γενικά κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί, αν και οι επενδύσεις στην Άμυνα είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως χρειάζονται, υπενθυμίζοντας το εργαλείο SAFE και την ρήτρα διαφυγής. Ωστόσο, είπε «πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα» αναφερόμενος σε κοινές προμήθειες, ενώ υπενθυμίσε και το αναπτυξιακό σκέλος των αμυντικών επενδύσεων.

Σε σχέση με την ομοφωνία σε επίπεδο Eurogroup για την υποψηφιότητα του Κροάτη Μάριος Βούισιτς για να αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, ο υπουργός τόνισε την ικανοποίηση του, καθώς και συναδέλφων του, για την ποιότητα της συνεννόησης και για την ταχύτητα στην λήψη της απόφασης παρά το γεγονός, ότι οι υποψήφιοι ήταν πολλοί, εν αντιθέσει με προηγούμενες διαδικασίες.

Για την σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων τόνισε πως μια επιχείρηση θα μπορεί να μεγαλώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ για το ψηφιακό ευρώ τόνισε πως σε μια εποχή ψηφιοποίησης των πάντων παίζει μεγάλο ρόλο και για την ανάπτυξη. Και αυτά στην καθημερινότητα σημαίνουν «ανάπτυξη, εισόδημα, βελτίωση της καθημερινότητας». Η αποστολή μας, τόνισε, είναι να τα «μεταφράσουμε σε γρήγορες νίκες οι οποίες σωρευτικά θα κάνουν μεγάλη διαφορά στη καθημερινότητα των πολιτών και αυτό θα επιδιώξω στο Eurogroup».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτώμενος για την αναφορά του Κωστή Χατζηδάκη σήμερα (20.01.2026) για νέες μειώσεις στη φορολογία, είπε πως «στόχος είναι να μειώσουμε ολοένα περισσότερους φόρους, για την αύξηση του εισοδήματος και έτσι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Ωστόσο, εξήγησε πως «δεν θα αναφέρω κάτι το οποίο θα προστεθεί τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες», ενώ υπενθύμισε πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος, στα 800 εκατ. ευρώ. «Οι όποιες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα ανακοινώνονται την ώρα που έχουν αποτυπωθεί», και ως εκ τούτου τόνισε πως ως ΥΠΟΙΚ δεν είναι σε θέση να ξέρει τι άλλο μπορεί να προστεθεί, παραπέμποντας στη ΔΕΘ.