Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία, επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανακαίνιση συνολικά 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ
Μαθητές σε σχολείο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI /

Τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση 2.500 σχολείων σε όλη τη χώρα, με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, μέσω δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, χαιρέτησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης «όταν μια ιδέα που γεννήθηκε πέρσι τέτοια εποχή, μέσα από μια δύσκολη πραγματικότητα, όταν σε κάποια σχολεία σοβάδες κρέμονταν δίπλα από υπερσύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και αλλάζει».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «από το βήμα της περσινής ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον αρχικό προϋπολογισμό των 250 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τον Δεκέμβριο του 2024, οι τράπεζες προσέθεσαν ακόμη 100 εκατ. ευρώ. Και σήμερα, με τη νέα συνεισφορά, ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανακαίνιση συνολικά 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη «ήδη, με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, 431 σχολεία σε όλη τη χώρα θα είναι αγνώριστα: Φρεσκοβαμμένα, με νέα προαύλια, καινούργιες τουαλέτες, σύγχρονους αθλητικούς χώρους. Τα σχολεία που αξίζουν τα παιδιά μας».

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του ο υπουργός επισήμανε ότι «έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, ώσπου όλα τα σχολεία να είναι χώροι φιλικοί, που αγκαλιάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όμως η αρχή έγινε και το στοίχημα κερδίζεται. Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία, επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας. Στα παιδιά, στην κοινωνία, στην ίδια την Ελλάδα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Φούρλαρης (ΡΑΑΕΥ): Η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λιανική θα είναι στο ύψος του 20%
Θεωρώ ότι ένας ενεργός καταναλωτής πρέπει κάθε μήνα να κατεβαίνει να βλέπει το ρολόι του, βλέπει την κατανάλωσή του για να ελέγχει και τον λογαριασμό που του έρχεται, επισημαίνει ο κ. Φούρλαρης
Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος 2
Πληθωριστική νάρκη από τα ενοίκια στις νέες παρεμβάσεις ελάφρυνσης – Το σχέδιο για διαρθρωτικά μέτρα και το σενάριο για πλαφόν στα μισθώματα
Η εκτίναξη των τιμών μισθωμάτων κατοικιών όχι μόνο μπορεί να εξανεμίσει το μέτρο της «επιστροφής ενοικίου» αλλά απορροφά και τα κέρδη από σημαντικό μέρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ
Διαμερίσματα 25
Για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών και κατέθεσε θέματα και προτάσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του ΑΕΠ
Στελέχη της κυβέρνησης με παραγωγικούς φορείς
Newsit logo
Newsit logo